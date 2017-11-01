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Ролан Гусев: на сегодня ЦСКА с Дзагоевым и без него – две разные команды

Ролан Гусев: на сегодня ЦСКА с Дзагоевым и без него – две разные команды Экс-полузащитник ЦСКА и сборной России Ролан Гусев в интервью корреспонденту портала Rusfootball.info Владиславу Щеколдину прокомментировал гостевую победу ЦСКА над "Базелем" в 4 туре группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА

- ЦСКА сделал то, что должен был сделать. До матча я говорил, что ЦСКА тут нужна только победа. А теперь, когда она достигнута – вся борьба за выход из группы ещё впереди.

- Глядя на выступление ЦСКА в Лиге Чемпионов в общем, складывается ли у вас целостная картина? По большому счёту и две победы были необязательными, и крупный проигрыш «Манчестер Юнайтед» уж точно был не обязан случиться. Если ли понимание об объективной силе ЦСКА на сегодня?

- Таков футбол. Далеко не всегда крупное поражение бывает закономерным. Единственно чёткая закономерность что сейчас видно чётко в том, что на выезде мы играем лучше, чем дома. Гостевые матчи даются лучше.

- Вы играли с фланга, но как креативный полузащитник. Есть ли проблема у ЦСКА в том, что не хватает созидания в центре, либо с краёв полузащиты?

- Вы знаете, на мой взгляд, сейчас скорее не хватает стабильности. Но я это в первую очередь связываю с тем, что по-сути строится новая команда. Да, в составе много опытных футболистов. Но та молодёжь, что сейчас входит в первую команду – многие из них впервые играют по схеме что, проповедует Гончаренко. Идёт нормальный процесс: пока ничего страшного не происходит. Всё идёт по плану. Команда борется за высокие места в чемпионате страны, и за выход из группы Лиги Чемпионов.

Думаю, делать какие-то выводы можно будет чуть-чуть позже.

- Учитывая набор моментов у «Базеля», ЦСКА скорее повезло? Или это скорее заслуженная победа?

- По первому тайму, скажем честно, думал, что ЦСКА не выиграет. Но во втором тайме случилась правильная перестановка Вернблума, плюс очень правильная по ситуации замена Витиньо на Дзагоева.

Сегодняшний ЦСКА с Дзагоевым и без него – это две разные команды.

- Как сейчас очениваете шансы армейцев на выход из групповой стадии?

- Шансы хорошие: нужно побеждать «Бенфику», и ехать в «Манчестер» хотя бы чтобы там не проиграть.

Уточню: задача не проиграть «Манчестеру» на их поле – не из простых. Но мы должны понимать, что ничего невозможного тут нет. Это Лига Чемпионов. Тут все команды крепкие, и может быть всё что угодно.

К примеру: «Базель» выигрывает в Москве, а теперь вот проигрывает дома. Ну и вы видите результаты «Карабаха». Тут сейчас очень непредсказуемо всё.

- Будет ли поведение армейцев в трансферное окно зависеть от результатов в Лиге Чемпионов этой зимой?

- Конечно-же, будь бы возможность – команда наверняка бы укрепилась. Но и с этим составом ЦСКА борется за самые высокие места. Чего об этом ещё говорить то? Была бы возможность, то, конечно-же команда бы укрепилась. Нет? Значит играем тем составом что есть.

- Всё-таки вы сейчас больше ожидаете позитивного результата?

- Я, конечно-же, ожидаю позитивного результата. И надеюсь на это
Теги: Базель ЦСКА Гусев
Сегодня, 03:22
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