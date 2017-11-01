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Виктор Гончаренко: посмотрим, может быть, Вернблума оставим в нападении

Главный тренер ПФК ЦСКА ответил на вопросы после гостевой победы над "Базелем" в матче Лиги чемпионов.

— Довольны тем, что сохранили интригу в группе. Хотя по итогам трёх таймов с "Базелем" было тяжело сказать, что мы таким образом продолжим свой путь. Команда показала, что с волей и характером всё в порядке. Путём изменений позиций некоторых футболистов удалось улучшить действия в атаке. Рады, что одержали победу. При этом можно говорить об удачной игре Дзагоева или Головина, о смене позиций Васи Березуцкого и Васина, о сейве Акинфеева после стандарта – всё это пошло в копилку.

— Что сказали в перерыве? Во втором тайме была совершенно другая команда.

— Наверное, какие-то мои действия привели к тому, что команда сначала была закрепощённой. Задача была сделать так, чтобы ребята играли более свободно и вышли на второй тайм более раскованными.

— Как оцените действия Вернблума в атаке?

— Если он забил победный гол, оказывал давление и при фланговых подачах, активно действовал при подборе… Он принёс много пользы, как и в центре поля, когда действует там.

— Нападающие не забивают уже девять матчей. Нет мыслей на постоянной основе использовать Вернблума в качестве форварда?

— Если мы сделали так сегодня, почему не действовать похожим образом в следующих матчах? Посмотрим.

— Что позволяет рассчитывать на то, что в двух оставшихся турах вы наберёте больше очков, чем «Базель»?

— «Базелю» играть дома с МЮ, явным лидером нашей группы. Во-вторых, «Базель» ждёт непростой выезд в Лиссабон, а «Бенфика» будет злой после крупного поражения в Швейцарии. Не могу сказать, что нам будет легче. Но «Манчестер Юнайтед» уже решил свою главную задачу, и, может, какой-то мотивации им будет не хватать.

— Мокрый газон позволял играть быстро, но несколько раз игроки поскальзывались. Что можете сказать о поле?

— Когда выигрываешь, претензий к полю и судейству быть не может. И мы скользили, и игроки «Базеля». Видимо, дело в поливе.

— На предматчевой пресс-конференции вы говорили, что не хватает нестандартных решений на поле. С возвращением Дзагоева они появились?

— И с возвращением Дзагоева, и в целом команда правильно усвоила теорию, которую мы вчера провели.

ПФК ЦСКА
Теги: Гончаренко ЦСКА
Сегодня, 07:50
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(0)
№3 Написал: Цезарь (Сегодня, 09:39) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Лучше Васина отправить в нападение smile И навыки вроде есть, да и от своих ворот подальше laughing
Регистрация: 21.09.2017
№2 Написал: AlexYush Москва (Сегодня, 09:26) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Он_вам_не_димон,
В воротах у нас всё в порядке!
Регистрация: 5.05.2014
№1 Написал: Он_вам_не_димон (Сегодня, 09:19) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Лучше сразу в ворота
Регистрация: 18.06.2017
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