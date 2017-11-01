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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Виктор Гончаренко: посмотрим, может быть, Вернблума оставим в нападении
Главный тренер ПФК ЦСКА ответил на вопросы после гостевой победы над "Базелем" в матче Лиги чемпионов.
— Довольны тем, что сохранили интригу в группе. Хотя по итогам трёх таймов с "Базелем" было тяжело сказать, что мы таким образом продолжим свой путь. Команда показала, что с волей и характером всё в порядке. Путём изменений позиций некоторых футболистов удалось улучшить действия в атаке. Рады, что одержали победу. При этом можно говорить об удачной игре Дзагоева или Головина, о смене позиций Васи Березуцкого и Васина, о сейве Акинфеева после стандарта – всё это пошло в копилку.
— Что сказали в перерыве? Во втором тайме была совершенно другая команда.
— Наверное, какие-то мои действия привели к тому, что команда сначала была закрепощённой. Задача была сделать так, чтобы ребята играли более свободно и вышли на второй тайм более раскованными.
— Как оцените действия Вернблума в атаке?
— Если он забил победный гол, оказывал давление и при фланговых подачах, активно действовал при подборе… Он принёс много пользы, как и в центре поля, когда действует там.
— Нападающие не забивают уже девять матчей. Нет мыслей на постоянной основе использовать Вернблума в качестве форварда?
— Если мы сделали так сегодня, почему не действовать похожим образом в следующих матчах? Посмотрим.
— Что позволяет рассчитывать на то, что в двух оставшихся турах вы наберёте больше очков, чем «Базель»?
— «Базелю» играть дома с МЮ, явным лидером нашей группы. Во-вторых, «Базель» ждёт непростой выезд в Лиссабон, а «Бенфика» будет злой после крупного поражения в Швейцарии. Не могу сказать, что нам будет легче. Но «Манчестер Юнайтед» уже решил свою главную задачу, и, может, какой-то мотивации им будет не хватать.
— Мокрый газон позволял играть быстро, но несколько раз игроки поскальзывались. Что можете сказать о поле?
— Когда выигрываешь, претензий к полю и судейству быть не может. И мы скользили, и игроки «Базеля». Видимо, дело в поливе.
— На предматчевой пресс-конференции вы говорили, что не хватает нестандартных решений на поле. С возвращением Дзагоева они появились?
— И с возвращением Дзагоева, и в целом команда правильно усвоила теорию, которую мы вчера провели.
ПФК ЦСКА
— Довольны тем, что сохранили интригу в группе. Хотя по итогам трёх таймов с "Базелем" было тяжело сказать, что мы таким образом продолжим свой путь. Команда показала, что с волей и характером всё в порядке. Путём изменений позиций некоторых футболистов удалось улучшить действия в атаке. Рады, что одержали победу. При этом можно говорить об удачной игре Дзагоева или Головина, о смене позиций Васи Березуцкого и Васина, о сейве Акинфеева после стандарта – всё это пошло в копилку.
— Что сказали в перерыве? Во втором тайме была совершенно другая команда.
— Наверное, какие-то мои действия привели к тому, что команда сначала была закрепощённой. Задача была сделать так, чтобы ребята играли более свободно и вышли на второй тайм более раскованными.
— Как оцените действия Вернблума в атаке?
— Если он забил победный гол, оказывал давление и при фланговых подачах, активно действовал при подборе… Он принёс много пользы, как и в центре поля, когда действует там.
— Нападающие не забивают уже девять матчей. Нет мыслей на постоянной основе использовать Вернблума в качестве форварда?
— Если мы сделали так сегодня, почему не действовать похожим образом в следующих матчах? Посмотрим.
— Что позволяет рассчитывать на то, что в двух оставшихся турах вы наберёте больше очков, чем «Базель»?
— «Базелю» играть дома с МЮ, явным лидером нашей группы. Во-вторых, «Базель» ждёт непростой выезд в Лиссабон, а «Бенфика» будет злой после крупного поражения в Швейцарии. Не могу сказать, что нам будет легче. Но «Манчестер Юнайтед» уже решил свою главную задачу, и, может, какой-то мотивации им будет не хватать.
— Мокрый газон позволял играть быстро, но несколько раз игроки поскальзывались. Что можете сказать о поле?
— Когда выигрываешь, претензий к полю и судейству быть не может. И мы скользили, и игроки «Базеля». Видимо, дело в поливе.
— На предматчевой пресс-конференции вы говорили, что не хватает нестандартных решений на поле. С возвращением Дзагоева они появились?
— И с возвращением Дзагоева, и в целом команда правильно усвоила теорию, которую мы вчера провели.
ПФК ЦСКА
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