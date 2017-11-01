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Себастьян Дриусси: если Кокорин забьет 30 голов, подарю ему бургер размером с торт

Форвард "Зенита" Себастьян Дриусси пошутил в адрес партнера по команде Александра Кокорина.

"Когда Кокорин выкладывает в Инстаграм истории с бургерами, я показываю их своим друзьям и рекомендую попробовать те же бургеры, что ест Саша.

Если Кокорин забьет за сезон 30 голов, то подарю ему бургер размером с торт. Заключим контракт с "Макдоналдс", - сказал аргентинский форвард в интервью пресс-службе "Зенита".
Теги: Дриусси Кокорин Зенит
Сегодня, 14:05
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(2)
№3 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 14:53) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Кубань»
Эта шутка, возможно, хорошо бы мотивировала Слуцкого.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№2 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 14:25) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Вы лучше начните оба забивать, а бургеры мы вам купим в складчину.
Регистрация: 17.05.2015
№1 Написал: Antip7 (Сегодня, 14:11) #
  • -1
  •  (3)

Ты ему лучше бутылку шампанского подари тысяч за 300$
Регистрация: 29.08.2016
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