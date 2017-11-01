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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Александр Глеб - о дебюте на "Матч ТВ": пару раз накосячил, но мне интересно
Бывший полузащитник "Крыльев Советов", "Барселоны" и "Арсенала" Александр Глеб рассказал о дебюта в роли эксперта на "Матч ТВ".
– Для меня это новый опыт. Пока буду экспертом программы "Тотальный футбол". В первом выпуске обсуждали матчи европейских чемпионатов, например, "Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм", "Милан" – "Ювентус". Надо привыкнуть к новой обстановке, набраться опыта. На самом деле это не так просто, как кажется со стороны. Пару раз накосячил, но мне интересно.
– На эфиры будете приезжать в Москву?
– Вчерашнюю программу делали в прямом эфире из студии. В будущем – созваниваться, чтобы у меня получалось, все-таки я семейный человек. Планируется, что буду участвовать в программе три раза в месяц.
– В конце программы обещали помочь организовать интервью с Венгером…
– Будем все для этого делать. Но Венгер более занятой, чем я.
– Сами будете его интервьюировать?
– Посмотрим, все может быть. Но пока это все в перспективе.
– Насколько долгосрочно ваше сотрудничество с "Матч ТВ"?
– Пока до зимы, а дальше будет видно.
– То есть карьеру футболиста не заканчиваете, ждете предложений?
– Да. Агент работает в этом направлении, – передает слова Глеба "Комсомольская правда в Беларуси".
– Для меня это новый опыт. Пока буду экспертом программы "Тотальный футбол". В первом выпуске обсуждали матчи европейских чемпионатов, например, "Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм", "Милан" – "Ювентус". Надо привыкнуть к новой обстановке, набраться опыта. На самом деле это не так просто, как кажется со стороны. Пару раз накосячил, но мне интересно.
– На эфиры будете приезжать в Москву?
– Вчерашнюю программу делали в прямом эфире из студии. В будущем – созваниваться, чтобы у меня получалось, все-таки я семейный человек. Планируется, что буду участвовать в программе три раза в месяц.
– В конце программы обещали помочь организовать интервью с Венгером…
– Будем все для этого делать. Но Венгер более занятой, чем я.
– Сами будете его интервьюировать?
– Посмотрим, все может быть. Но пока это все в перспективе.
– Насколько долгосрочно ваше сотрудничество с "Матч ТВ"?
– Пока до зимы, а дальше будет видно.
– То есть карьеру футболиста не заканчиваете, ждете предложений?
– Да. Агент работает в этом направлении, – передает слова Глеба "Комсомольская правда в Беларуси".
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