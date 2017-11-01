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Александр Глеб - о дебюте на "Матч ТВ": пару раз накосячил, но мне интересно

Бывший полузащитник "Крыльев Советов", "Барселоны" и "Арсенала" Александр Глеб рассказал о дебюта в роли эксперта на "Матч ТВ".

– Для меня это новый опыт. Пока буду экспертом программы "Тотальный футбол". В первом выпуске обсуждали матчи европейских чемпионатов, например, "Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм", "Милан" – "Ювентус". Надо привыкнуть к новой обстановке, набраться опыта. На самом деле это не так просто, как кажется со стороны. Пару раз накосячил, но мне интересно.

– На эфиры будете приезжать в Москву?

– Вчерашнюю программу делали в прямом эфире из студии. В будущем – созваниваться, чтобы у меня получалось, все-таки я семейный человек. Планируется, что буду участвовать в программе три раза в месяц.

– В конце программы обещали помочь организовать интервью с Венгером…

– Будем все для этого делать. Но Венгер более занятой, чем я.

– Сами будете его интервьюировать?

– Посмотрим, все может быть. Но пока это все в перспективе.

– Насколько долгосрочно ваше сотрудничество с "Матч ТВ"?

– Пока до зимы, а дальше будет видно.

– То есть карьеру футболиста не заканчиваете, ждете предложений?

– Да. Агент работает в этом направлении, – передает слова Глеба "Комсомольская правда в Беларуси".
Теги: Глеб
Сегодня, 14:08
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№4 Написал: нетрал (Сегодня, 15:18) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: DROOZD
Цитата: sraptakpain
все свои косячные сообщения удалял и оставлял только плюсовые.быв

Хе хе ,выходит нейтрал никуя не натурал?
нетрал,
Арсенал , Тоттенхэм, Челси -лузеркоманды?
Вам лет просто немного или вы дурак?

запели свиньи позорные ..всех своих хрюнделей созвали ? теперь в унисон по минусу СКОТЫ РВАНЫЕ!
аж с 4 аков напали ...дети !" куй вам такого удовольствия не будет!
Регистрация: 26.04.2017
№3 Написал: spiri (Сегодня, 14:57) #
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Болеет за:
«Зенит»
в принципе,чувак шарит в теме..посмотрим,КАК он Арсена притаранит!! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№2 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 14:54) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sraptakpain
все свои косячные сообщения удалял и оставлял только плюсовые.быв

Хе хе ,выходит нейтрал никуя не натурал?
нетрал,
Арсенал , Тоттенхэм, Челси -лузеркоманды?
Вам лет просто немного или вы дурак?


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№1 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 14:30) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: нетрал
наконец то достойный эксперт ...кто их наших играл в барсе? только во середнячках на лузеркомандах! не беру игроков из СССР..

19 игр почти за 3 сезона - это определенно играл...ну ты и олень.
хотя я то это и так знал.я помню что ты всегда все свои косячные сообщения удалял и оставлял только плюсовые.бывает.
Регистрация: 7.09.2015
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