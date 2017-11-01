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Илья Геркус: слухи об увольнении из клуба Дениса Сарсании - это грубая и бесцеремонная ложь

Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что сына скончавшегося спортивного директора "Зенита" Константина Сарсании Дениса уволили из клуба.

"Это ложь, грубая, бесцеремонная ложь. Денис у нас работал более трех лет. После трагедии Эрик (Штоффельсхаус – спортивный директор "Локомотива". – Прим.) пригласил его к себе и от имени клуба предложил любую возможную помощь. Сказал, что он может не сомневаться в своей дальнейшей карьере, мы его ценим и на него рассчитываем.

Спустя небольшое время Денис сам подошел и сказал, что уходит работать в "Зенит" к Александру Бокию – другу своего отца. Мы с уважением относимся к его решению и желаем ему успехов на новом месте", - передает слова Геркуса "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что через два дня после смерти Константина Сарсании его сына Дениса уволили из "Локомотива" по решению руководства клуба. Денис работал в "Локо" в селекционной службе.
Теги: Геркус Сарсания Локомотив
Сегодня, 15:59
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:10) #
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Болеет за:
ЦСКА
вот такие наши сми
даже на смерти человека "играют" новостями


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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