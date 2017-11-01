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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Илья Геркус: слухи об увольнении из клуба Дениса Сарсании - это грубая и бесцеремонная ложь
Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что сына скончавшегося спортивного директора "Зенита" Константина Сарсании Дениса уволили из клуба.
"Это ложь, грубая, бесцеремонная ложь. Денис у нас работал более трех лет. После трагедии Эрик (Штоффельсхаус – спортивный директор "Локомотива". – Прим.) пригласил его к себе и от имени клуба предложил любую возможную помощь. Сказал, что он может не сомневаться в своей дальнейшей карьере, мы его ценим и на него рассчитываем.
Спустя небольшое время Денис сам подошел и сказал, что уходит работать в "Зенит" к Александру Бокию – другу своего отца. Мы с уважением относимся к его решению и желаем ему успехов на новом месте", - передает слова Геркуса "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что через два дня после смерти Константина Сарсании его сына Дениса уволили из "Локомотива" по решению руководства клуба. Денис работал в "Локо" в селекционной службе.
"Это ложь, грубая, бесцеремонная ложь. Денис у нас работал более трех лет. После трагедии Эрик (Штоффельсхаус – спортивный директор "Локомотива". – Прим.) пригласил его к себе и от имени клуба предложил любую возможную помощь. Сказал, что он может не сомневаться в своей дальнейшей карьере, мы его ценим и на него рассчитываем.
Спустя небольшое время Денис сам подошел и сказал, что уходит работать в "Зенит" к Александру Бокию – другу своего отца. Мы с уважением относимся к его решению и желаем ему успехов на новом месте", - передает слова Геркуса "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что через два дня после смерти Константина Сарсании его сына Дениса уволили из "Локомотива" по решению руководства клуба. Денис работал в "Локо" в селекционной службе.
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