Виталий Мутко: РФС ничего не заплатил Аргентине за товарищеский матч

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграет "Зенит" с "Русенборгом"?
Новости партнеров
Лента новостей:
07:54
Николай Писарев: заставить "Севилью" вот так отбиваться на последних минутах – дорогого стоит (3)
Николай Писарев: заставить "Севилью" вот так отбиваться на последних минутах – дорогого стоит (3)
02:10
Затерявшийся Пашалич, эффективный Зе Луиш и сникший Глушаков: оценки «Спартака» по итогам матча с «Севильей» (8)
Затерявшийся Пашалич, эффективный Зе Луиш и сникший Глушаков: оценки «Спартака» по итогам матча с «Севильей» (8)
00:07
Сергей Жуков: если на поле бегают восемь темнокожих ребят, то появляется ощущение, что нахожусь не на родине (8)
Сергей Жуков: если на поле бегают восемь темнокожих ребят, то появляется ощущение, что нахожусь не на родине (8)
Вчера, 23:50
Андрей Созин: недобор очков "Зенитом" - не случайность, и дело не в Луческу или Манчини (4)
Андрей Созин: недобор очков "Зенитом" - не случайность, и дело не в Луческу или Манчини (4)
Вчера, 23:27
Никита Симонян примет участие в жеребьевке ЧМ-2018
Никита Симонян примет участие в жеребьевке ЧМ-2018
Вчера, 23:09
Marca: спортивный директор "Барселоны" следил за игрой Головина в матче с "Базелем" (4)
Marca: спортивный директор "Барселоны" следил за игрой Головина в матче с "Базелем" (4)
Вчера, 22:18
"Наполи" - "Манчестер Сити": стартовые составы
"Наполи" - "Манчестер Сити": стартовые составы
Вчера, 22:07
"Спартак": уже на стадионе! Горячий прием (видео) (3)
"Спартак": уже на стадионе! Горячий прием (видео) (3)
Вчера, 22:01
Далер Кузяев получил травму плеча (2)
Далер Кузяев получил травму плеча (2)
Вчера, 21:59
"Бешикташ" сыграл вничью с "Монако" (1)
"Бешикташ" сыграл вничью с "Монако" (1)
Виталий Мутко: РФС ничего не заплатил Аргентине за товарищеский матч
Президент РФС Виталий Мутко рассказал о затратах на товарищеский матч со сборной Аргентины.
"РФС ничего не заплатил за этот матч. Организация матча с топ- соперником требует немалых расходов. Это и проживание, и перелет, и тренировки, и трансферы. Есть четкая система взаимодействия сборных, и многое зависит от их уровня и рейтинга.
В продаже осталось около 19 тысяч билетов. Болельщики увидят обновленные "Лужники", наша задача – протестировать их перед чемпионатом мира: проверить систему допуска и контроля, организацию питания, работу стюардов.
Перед чемпионатом мира нам осталось провести несколько контрольных матчей, все они – против топовых соперников. И когда смотришь на состав сборной Аргентины, когда видишь, что ее игроки выступают за ведущие клубы миры, то понимаешь, что матч предстоит нешуточный. Нашим ребятам такая игра будет очень полезна. Надеюсь на аншлаг на трибунах и на хороший футбол", - передает слова Мутко ТАСС.
"РФС ничего не заплатил за этот матч. Организация матча с топ- соперником требует немалых расходов. Это и проживание, и перелет, и тренировки, и трансферы. Есть четкая система взаимодействия сборных, и многое зависит от их уровня и рейтинга.
В продаже осталось около 19 тысяч билетов. Болельщики увидят обновленные "Лужники", наша задача – протестировать их перед чемпионатом мира: проверить систему допуска и контроля, организацию питания, работу стюардов.
Перед чемпионатом мира нам осталось провести несколько контрольных матчей, все они – против топовых соперников. И когда смотришь на состав сборной Аргентины, когда видишь, что ее игроки выступают за ведущие клубы миры, то понимаешь, что матч предстоит нешуточный. Нашим ребятам такая игра будет очень полезна. Надеюсь на аншлаг на трибунах и на хороший футбол", - передает слова Мутко ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.