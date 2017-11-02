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Виталий Мутко: РФС ничего не заплатил Аргентине за товарищеский матч

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о затратах на товарищеский матч со сборной Аргентины.

"РФС ничего не заплатил за этот матч. Организация матча с топ- соперником требует немалых расходов. Это и проживание, и перелет, и тренировки, и трансферы. Есть четкая система взаимодействия сборных, и многое зависит от их уровня и рейтинга.

В продаже осталось около 19 тысяч билетов. Болельщики увидят обновленные "Лужники", наша задача – протестировать их перед чемпионатом мира: проверить систему допуска и контроля, организацию питания, работу стюардов.

Перед чемпионатом мира нам осталось провести несколько контрольных матчей, все они – против топовых соперников. И когда смотришь на состав сборной Аргентины, когда видишь, что ее игроки выступают за ведущие клубы миры, то понимаешь, что матч предстоит нешуточный. Нашим ребятам такая игра будет очень полезна. Надеюсь на аншлаг на трибунах и на хороший футбол", - передает слова Мутко ТАСС.
Теги: Мутко Сборная России
Сегодня, 09:58
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(0)
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:08) #
  • 0
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Sewer 79
а испанцам сколько заплатили?
Мутко: "также как аргентинцам!"

В полтора раза больше. То есть ничего умножить на 1,5. Так скажет Мутко.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:06) #
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  •  (2)
online

а испанцам сколько заплатили?
Мутко: "также как аргентинцам!"


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: Поло (Сегодня, 10:00) #
  • -2
  •  (2)

smile Верим на слово
Регистрация: 23.03.2017
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