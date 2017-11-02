Алексей Евсеев признан лучшим игроком "Урала" в октябре

Полузащитник "Урала" Алексей Евсеев признан в голосовании болельщиков лучшим футболистом команды прошлого месяца.На победу также претендовали Николай Димитров, Эрик Бикфалви, Денис Кулаков, Алексей Евсеев, Петрус Бумаль, Ярослав Годзюр и Никита Чернов. Евсеев получит традиционных вязаных Шмелей от болельщиков. Второе место занял Бикфалви, третье - Димитров.