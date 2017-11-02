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Алексей Евсеев признан лучшим игроком "Урала" в октябре

Полузащитник "Урала" Алексей Евсеев признан в голосовании болельщиков лучшим футболистом команды прошлого месяца.

На победу также претендовали Николай Димитров, Эрик Бикфалви, Денис Кулаков, Алексей Евсеев, Петрус Бумаль, Ярослав Годзюр и Никита Чернов. Евсеев получит традиционных вязаных Шмелей от болельщиков. Второе место занял Бикфалви, третье - Димитров.

ФК "Урал"
Теги: Урал
Сегодня, 10:27
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№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:32) #
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Очень рад за питерских ребят.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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