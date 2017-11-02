Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграет "Зенит" с "Русенборгом"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Виталий Мутко: к Денисову у меня особое отношение, но состав выбирает тренер

Президент РФС Виталий Мутко высказал свое мнение по поводу невызова в сборную России полузащитника "Локомотива" Игоря Денисова.

"К Денисову у меня особое отношение, я помню начало его карьеры. Но решение о том, кого вызывать в сборную, принимает главный тренер – это его зона ответственности. Он свои решения старается объяснять.

Я согласен в том, что главный принцип – в сборной должны быть сильнейшие игроки страны. Но у тренера свое видение коллектива – много факторов, которые он учитывает, формируя состав команды. У меня может быть свое субъективное мнение относительно некоторых футболистов, но выбор состава – ответственность тренера. Как и ответственность за результат", – передает слова Мутко ТАСС.
Теги: Мутко Денисов Сборная России
Сегодня, 10:43
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.