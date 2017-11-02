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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Понтус Вернблум: матч с "Арсеналом" - это были 90 минут гадости, после "Базеля" почувствуем уверенность
Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум тветил на вопросы после победы над "Базелем" (2:1) в матче Лиги чемпионов.
– В матче с "Базелем" было два разных тайма.
– Вы правы. До перерыва мы позволяли им играть, а после – стали играть сами. Если более конкретно, сначала мы больше действовали с помощью длинных передач, а во втором тайме заставили уже "Базель" сбиться на такую игру, взяв мяч под свой контроль. Плюс мы стали оказывать серьезное давление, соперники с ним не справлялись.
– Вы становитесь ведущим форвардом команды...
– Не знаю, не знаю. Такие вещи решает тренер. Я только играю.
– Матч с "Базелем" перевернул выход Дзагоева?
– Да. Нам очень его не хватало. Футболист очень высокого качества!
– Почему ЦСКА в гостях играет лучше, чем дома?
– Подобное впервые в моей карьере. Это невозможно объяснить.
– Усложняет ли ситуацию худшая разница мячей в матчах с "Базелем"? "Бенфика" сильнее швейцарцев?
– Второй необязательный пропущенный мяч в домашнем матче с "Базелем" действительно усложняет нынешнюю ситуацию. Преимущество по личным встречам на их стороне. Но тогда-то не думали об этом, мы шли вперед, чтобы сделать счет 1:1. Тем не менее, шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов у нас хорошие. Надо побеждать "Бенфику".
"Бенфика" выше классом, чем "Базель". Там футболисты более высокого уровня, к тому же португальская команда лучше контролирует мяч.
– Где смотрели матч с тульским "Арсеналом"?
– Дома. Что сказать? Это были 90 минут гадости. Но после победы в Базеле мы наверняка почувствуем уверенность. Это важно, чтобы начать выигрывать также и в чемпионате России. Нам необходимо качественно обороняться всей командой, и столь же качественно атаковать. Нужно работать, засучив рукава, – передает слова Вернблума "Bobsoccer".
– В матче с "Базелем" было два разных тайма.
– Вы правы. До перерыва мы позволяли им играть, а после – стали играть сами. Если более конкретно, сначала мы больше действовали с помощью длинных передач, а во втором тайме заставили уже "Базель" сбиться на такую игру, взяв мяч под свой контроль. Плюс мы стали оказывать серьезное давление, соперники с ним не справлялись.
– Вы становитесь ведущим форвардом команды...
– Не знаю, не знаю. Такие вещи решает тренер. Я только играю.
– Матч с "Базелем" перевернул выход Дзагоева?
– Да. Нам очень его не хватало. Футболист очень высокого качества!
– Почему ЦСКА в гостях играет лучше, чем дома?
– Подобное впервые в моей карьере. Это невозможно объяснить.
– Усложняет ли ситуацию худшая разница мячей в матчах с "Базелем"? "Бенфика" сильнее швейцарцев?
– Второй необязательный пропущенный мяч в домашнем матче с "Базелем" действительно усложняет нынешнюю ситуацию. Преимущество по личным встречам на их стороне. Но тогда-то не думали об этом, мы шли вперед, чтобы сделать счет 1:1. Тем не менее, шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов у нас хорошие. Надо побеждать "Бенфику".
"Бенфика" выше классом, чем "Базель". Там футболисты более высокого уровня, к тому же португальская команда лучше контролирует мяч.
– Где смотрели матч с тульским "Арсеналом"?
– Дома. Что сказать? Это были 90 минут гадости. Но после победы в Базеле мы наверняка почувствуем уверенность. Это важно, чтобы начать выигрывать также и в чемпионате России. Нам необходимо качественно обороняться всей командой, и столь же качественно атаковать. Нужно работать, засучив рукава, – передает слова Вернблума "Bobsoccer".
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