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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Ахмат" ведет переговоры с экс-главным тренером "Васко да Гама"
"Ахмат" начал переговоры с бразильским тренером Милтоном Мендесом, передает Yahoo! Brazil.
"Мне позвонили, я сказал, что у меня есть желание вернуться к работе в Европе и начать переговоры. Это хорошая возможность доказать свой уровень, рад, что бразильские тренеры интересны в Европе", – заявил Мендес.
Последним клубом 52-летнего Мендеса был бразильский "Васко да Гама".
"Мне позвонили, я сказал, что у меня есть желание вернуться к работе в Европе и начать переговоры. Это хорошая возможность доказать свой уровень, рад, что бразильские тренеры интересны в Европе", – заявил Мендес.
Последним клубом 52-летнего Мендеса был бразильский "Васко да Гама".
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