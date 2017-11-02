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"Ахмат" ведет переговоры с экс-главным тренером "Васко да Гама"

"Ахмат" начал переговоры с бразильским тренером Милтоном Мендесом, передает Yahoo! Brazil.

"Мне позвонили, я сказал, что у меня есть желание вернуться к работе в Европе и начать переговоры. Это хорошая возможность доказать свой уровень, рад, что бразильские тренеры интересны в Европе", – заявил Мендес.

Последним клубом 52-летнего Мендеса был бразильский "Васко да Гама".
Теги: Ахмат
Сегодня, 12:52
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