"Ахмат" ведет переговоры с экс-главным тренером "Васко да Гама"

"Ахмат" начал переговоры с бразильским тренером Милтоном Мендесом, передает Yahoo! Brazil."Мне позвонили, я сказал, что у меня есть желание вернуться к работе в Европе и начать переговоры. Это хорошая возможность доказать свой уровень, рад, что бразильские тренеры интересны в Европе", – заявил Мендес.Последним клубом 52-летнего Мендеса был бразильский "Васко да Гама".