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Гилерме: понимаю, почему меня не вызвали в сборную России

Вратарь "Локомотива" Маринато Гилерме прокомментировал свой невызов в сборную России.

"Я понимаю, почему так произошло. В начале чемпионата – игр пять-шесть – я был далеко не в лучшей форме. Я играл не так хорошо, чтобы попасть в сборную. Вратарь национальной команды – это лучший на конкретный период игрок. Так что я не удивился, когда меня не пригласили.

В то время у меня возникли некоторые проблемы. Нет, не травмы: в голове было много разных мыслей. Не хотел бы останавливаться на этой теме. Сейчас все позади, я чувствую, что выхожу на свой прежний уровень", - цитирует Гилерме официальный сайт "Локо".
Теги: Гильерме Локомотив Сборная России
Сегодня, 14:09
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