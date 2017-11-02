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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Гилерме: понимаю, почему меня не вызвали в сборную России
Вратарь "Локомотива" Маринато Гилерме прокомментировал свой невызов в сборную России.
"Я понимаю, почему так произошло. В начале чемпионата – игр пять-шесть – я был далеко не в лучшей форме. Я играл не так хорошо, чтобы попасть в сборную. Вратарь национальной команды – это лучший на конкретный период игрок. Так что я не удивился, когда меня не пригласили.
В то время у меня возникли некоторые проблемы. Нет, не травмы: в голове было много разных мыслей. Не хотел бы останавливаться на этой теме. Сейчас все позади, я чувствую, что выхожу на свой прежний уровень", - цитирует Гилерме официальный сайт "Локо".
"Я понимаю, почему так произошло. В начале чемпионата – игр пять-шесть – я был далеко не в лучшей форме. Я играл не так хорошо, чтобы попасть в сборную. Вратарь национальной команды – это лучший на конкретный период игрок. Так что я не удивился, когда меня не пригласили.
В то время у меня возникли некоторые проблемы. Нет, не травмы: в голове было много разных мыслей. Не хотел бы останавливаться на этой теме. Сейчас все позади, я чувствую, что выхожу на свой прежний уровень", - цитирует Гилерме официальный сайт "Локо".
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