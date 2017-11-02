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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дисквалифицированные за ставки игроки "Смены" уволены из клуба
Футболисты "Смены" Ибрагим Баззаев и Игорь Балдин, дисквалифицированные за игру на тотализаторе, уволены из клуба, передает ТАСС.
"Балдин и Баззаев уже уволены. Как только подтвердились итоги расследования, контракты с ними тут же были расторгнуты", - заявил гендиректор "Смены" Юрий Жуков.
КДК РФС 1 ноября дисквалифицировал футболистов на два года за ставку на матч ПФЛ в зоне "Восток" между "Сменой" и "Иртышом" (0:1). Результат матча также аннулирован.
"Балдин и Баззаев уже уволены. Как только подтвердились итоги расследования, контракты с ними тут же были расторгнуты", - заявил гендиректор "Смены" Юрий Жуков.
КДК РФС 1 ноября дисквалифицировал футболистов на два года за ставку на матч ПФЛ в зоне "Восток" между "Сменой" и "Иртышом" (0:1). Результат матча также аннулирован.
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