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Дисквалифицированные за ставки игроки "Смены" уволены из клуба

Футболисты "Смены" Ибрагим Баззаев и Игорь Балдин, дисквалифицированные за игру на тотализаторе, уволены из клуба, передает ТАСС.

"Балдин и Баззаев уже уволены. Как только подтвердились итоги расследования, контракты с ними тут же были расторгнуты", - заявил гендиректор "Смены" Юрий Жуков.

КДК РФС 1 ноября дисквалифицировал футболистов на два года за ставку на матч ПФЛ в зоне "Восток" между "Сменой" и "Иртышом" (0:1). Результат матча также аннулирован.
Сегодня, 15:29
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№1 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 15:41) #
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Болеет за:
«Кубань»
Балдин и Баззаев уже уволены


Завод ждет парней.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
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