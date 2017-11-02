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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Гилерме: пусть обсуждают "Спартак" с "Зенитом", мы тихонько идем своей дорогой
Вратарь "Локомотива" Маринато Гилерме признался, что для него текущее первое место в чемпионате России стало неожиданностью.
"Если честно, то нет, не ожидал. Но мы работаем для этого. Мы хотим в каждом турнире добиваться максимальных результатов. В начале этого сезона действительно игра получалась. Палыч нашёл нужные слова для команды
"Зенит"? Что тут скажешь? Футбол – это то, что происходит на поле. Ты можешь покупать самых дорогих игроков, но тебе это не поможет, если в команде будут проблемы. Я надеюсь, что никто из нашей команды не думает о том, что мы уже завоевали медали. Пока мы ничего не выиграли, нужно работать.
И пусть все считают это случайностью. Мы тихонько идём своей дорогой, а никто вокруг не ожидает от нас высоких результатов. Пусть обсуждают "Спартак" с "Зенитом". Нам же лучше", - передает слова Гилерме пресс-служба "Локо".
"Если честно, то нет, не ожидал. Но мы работаем для этого. Мы хотим в каждом турнире добиваться максимальных результатов. В начале этого сезона действительно игра получалась. Палыч нашёл нужные слова для команды
"Зенит"? Что тут скажешь? Футбол – это то, что происходит на поле. Ты можешь покупать самых дорогих игроков, но тебе это не поможет, если в команде будут проблемы. Я надеюсь, что никто из нашей команды не думает о том, что мы уже завоевали медали. Пока мы ничего не выиграли, нужно работать.
И пусть все считают это случайностью. Мы тихонько идём своей дорогой, а никто вокруг не ожидает от нас высоких результатов. Пусть обсуждают "Спартак" с "Зенитом". Нам же лучше", - передает слова Гилерме пресс-служба "Локо".
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