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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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22:31
Василий Уткин: не для кого не секрет, что у нас о "Зените" принято писать лишь самое хорошее (5)
Василий Уткин: не для кого не секрет, что у нас о "Зените" принято писать лишь самое хорошее (5)
22:11
Андрей Коновалов: "Спартаку" не хватило смелости и осознания того, что они как минимум не слабее "Севильи"
Андрей Коновалов: "Спартаку" не хватило смелости и осознания того, что они как минимум не слабее "Севильи"
18:26
Месси, Паредес, Ригони и Краневиттер включены в заявку сборной Аргентины на матч с Россией (5)
Месси, Паредес, Ригони и Краневиттер включены в заявку сборной Аргентины на матч с Россией (5)
17:39
Михаил Прокопец: ситуация с фанатами в Севилье? Нужно отправлять официальные жалобы в УЕФА (5)
Михаил Прокопец: ситуация с фанатами в Севилье? Нужно отправлять официальные жалобы в УЕФА (5)
17:21
Анатолий Тимощук: и в еврокубках, и в РФПЛ "Зенит" ставит перед собой самые серьезные задачи (9)
Анатолий Тимощук: и в еврокубках, и в РФПЛ "Зенит" ставит перед собой самые серьезные задачи (9)
Олег Шатов выйдет в стартовом составе "Зенита" в матче с "Русенборгом"
Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы с "Русенборгом".
"Зенит": Лунёв, Маммана, Смольников, Мевля, Кришито, Шатов, Нобоа, Паредес, Ерохин, Ригони, Кокорин.
Запасные: Лодыгин, Полоз, Краневиттер, Дриусси, Жирков, Дзюба, Иванович.
"Зенит": Лунёв, Маммана, Смольников, Мевля, Кришито, Шатов, Нобоа, Паредес, Ерохин, Ригони, Кокорин.
Запасные: Лодыгин, Полоз, Краневиттер, Дриусси, Жирков, Дзюба, Иванович.
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