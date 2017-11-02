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Как сыграет "Зенит" с "Русенборгом"?
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Олег Шатов выйдет в стартовом составе "Зенита" в матче с "Русенборгом"

Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы с "Русенборгом".

"Зенит": Лунёв, Маммана, Смольников, Мевля, Кришито, Шатов, Нобоа, Паредес, Ерохин, Ригони, Кокорин.

Запасные: Лодыгин, Полоз, Краневиттер, Дриусси, Жирков, Дзюба, Иванович.
Теги: Зенит Русенборг
Сегодня, 22:12
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№10 Написал: vertel латвия (Сегодня, 22:43) #
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Болеет за:
«Зенит»
Проиграем центр, всё может быть печально, а как сыграют в середине Паредес,Нобоа и Ерохин знает только..., причём все они далеко не мастера в отборе мяча.
Регистрация: 13.11.2009
№9 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:29) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Думаешь, фингал от Смольникова??

может быть....походу кисло в коллективе confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№8 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:27) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Цитата: Blessing
Манчини сказал травма

smirk ну-ну

Думаешь, фингал от Смольникова??


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№7 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:25) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Манчини сказал травма

smirk ну-ну


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№6 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 22:25) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Химки»
Цитата: Blessing
Последняя проверка Шатова и Смольникова???


ясли
Регистрация: 17.03.2008
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:24) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Цитата: Blessing
Последняя проверка Шатова и Смольникова???

а что с Кузяевым?

Манчини сказал травма.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№4 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 22:24) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Цитата: Blessing
Последняя проверка Шатова и Смольникова???

а что с Кузяевым?

Вроде бы про травму плеча писали


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КР - последняя надежда спартака
Регистрация: 12.08.2012
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:19) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Последняя проверка Шатова и Смольникова???

а что с Кузяевым?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№2 Написал: junga Сочи (Сегодня, 22:17) #
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Болеет за:
«Зенит»
Вот это интересно, если Шатов раскочается наконец игра пойдет! На замену Полоз, Дзюба и Иванович


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:14) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Последняя проверка Шатова и Смольникова???


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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