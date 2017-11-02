Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграет "Зенит" с "Русенборгом"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Гильерме получил травму паха

Голкипер "Локомотива" Гильерме получил травму в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с "Шерифом".

31-летний вратарь сборной России, доставая мяч, заработал повреждение паха. На 33-й минуте встречи в игру вступил Никита Медведев.
Теги: Гильерме Локомотив Шериф
Сегодня, 22:19
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.