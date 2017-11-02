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"Вильярреал" обыграл "Славию"

"Вильярреал" на выезде обыграл "Славию" (2:0) в матче 4-го тура групповго турнира Лиги Европы.

Лига Европы

4 тур

"Славия" П - "Вильярреал" 0:2

Гол: Бакка, 16, Дели, 89 (авто.)

"Славия" П: Лаштувка, Борил, Соболь, Югас, Дели, Соучек, Сикора (Шкода, 80), Громада (Нгадо-Нгаду, 46), Данни (Ван Бюрен, 63), Стох, Нецид

"Вильярреал": Барбоса, Гаспар, Марин, Гонсалес, Руис, Эрнандес, Сориано (Сансоне, 82), Форнальс (Черышев, 67), Тригерос, Бакка (Чука, 73), Бакамбу

Предупреждения: Бакамбу, 58

"Маккаби" Т-А (Израиль) - "Астана" (Казахстан) - 0:1

Гол: Твумаси, 57.
Теги: Славия Вильярреал Маккаби Астана
Вчера, 22:58
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