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Партис Эвра ударил болельщика и был удален с поля до начала матча (фото)

Защитник "Марселя" Партис Эвра ударил болельщика своей команды перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Витории Гимарайнш".

Фанат оскорбил футболиста, после чего игрок подбежал к нему и нанес удар ногой по лицу. Эвра был удален с поля до начала встречи. Главный арбитр Тамаш Богнар встречи показал французу красную карточку.

Теги: Эвра Марсель
Вчера, 23:50
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(2)
№5 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 00:13) #
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online
Болеет за:
«Алания»
Лавры Кантана не дают им покоя, но никогда ему подобным не сравниться с ним ни в мастерстве, ни в эффективности таких ударов...
Регистрация: 3.05.2015
№4 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 00:03) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
киииия laughing


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№3 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 00:03) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
нигер нигера? гребаные расисты
Регистрация: 20.07.2009
№2 Написал: ZeArt (Сегодня, 00:01) #
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Болеет за:
«Зенит»
А не хрен обзываться.
Регистрация: 15.07.2017
№1 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Вчера, 23:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Если оскорбление было серьёзным, то ответ правильный. Тоже мне фанат "своей" команды...


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Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007
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