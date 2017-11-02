Партис Эвра ударил болельщика и был удален с поля до начала матча (фото)

Защитник "Марселя" Партис Эвра ударил болельщика своей команды перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Витории Гимарайнш".Фанат оскорбил футболиста, после чего игрок подбежал к нему и нанес удар ногой по лицу. Эвра был удален с поля до начала встречи. Главный арбитр Тамаш Богнар встречи показал французу красную карточку.