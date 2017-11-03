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Роман Абрамович недоволен Антонио Конте и может уволить его

Наставник "Челси" Антонио Конте может быть отправлен в отставку, передает Marca.

Сообщается, что владелец клуба Роман Абрамович перестал общаться с итальянским специалистом и уже принял для себя решение об увольнении.

Российский бизнесмен недоволен результатами команды, а также конфликтами Конте с игроками "Челси".
Теги: Челси Конте Абрамович
Сегодня, 07:25
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