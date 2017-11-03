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Антонио Конте сообщил, что не против возглавить "ПСЖ"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте не против перейти в "ПСЖ" после окончания сезона, передает "Sports.ru" со ссылкой на Arab News.

Итальянский специалист, которому грозит отставка из лондонского клуба, проинформирован о том, что парижане рассматривают его кандидатуру.

Конте рассказал своим друзьям, что жалеет о том, что не покинул "Челси" после чемпионского сезона, и не собирается оставаться в клубе на третий год из-за конфликта с руководством.

"ПСЖ", в свою очередь, расстанется летом с главным тренером команды Унаи Эмери и также рассматривает вариант с Жозе Моуринью.
Теги: Конте ПСЖ
Сегодня, 09:57
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№1 Написал: spiri (Сегодня, 10:39) #
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Болеет за:
«Зенит»
Маур остается в МЮ..а рокировка Эмери,на мой взгляд,ошибочна..Неймара,понятно,не перепродадут,избавляться от Кавани тоже глупо.. flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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