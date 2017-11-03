Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
10:56
Александр Кокорин: нужно переключиться на чемпионат и вернуть победы, по которым уже соскучились
Александр Кокорин: нужно переключиться на чемпионат и вернуть победы, по которым уже соскучились
02:42
Сергей Горлукович: никто из игроков "Спартака" не заслужил добрых слов после матча с "Севильей" (5)
Сергей Горлукович: никто из игроков "Спартака" не заслужил добрых слов после матча с "Севильей" (5)
01:07
Плохая игра и спасение на последней минуте. "Зенит" с большим трудом, но все-таки оформил выход в плей-офф досрочно (18)
Плохая игра и спасение на последней минуте. "Зенит" с большим трудом, но все-таки оформил выход в плей-офф досрочно (18)
00:39
Александр Гришин: Головина просматривала "Барселона"? Из нашего первенства в топ-команду никого не возьмут (6)
Александр Гришин: Головина просматривала "Барселона"? Из нашего первенства в топ-команду никого не возьмут (6)
Вчера, 22:58
"Вильярреал" обыграл "Славию"
"Вильярреал" обыграл "Славию"
Вчера, 22:55
"Локомотив" на своем поле проиграл "Шерифу" (76)
"Локомотив" на своем поле проиграл "Шерифу" (76)
Вчера, 22:31
Василий Уткин: не для кого не секрет, что у нас о "Зените" принято писать лишь самое хорошее (16)
Василий Уткин: не для кого не секрет, что у нас о "Зените" принято писать лишь самое хорошее (16)
Вчера, 22:19
Гильерме получил травму паха (1)
Гильерме получил травму паха (1)
Антонио Конте сообщил, что не против возглавить "ПСЖ"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте не против перейти в "ПСЖ" после окончания сезона, передает "Sports.ru" со ссылкой на Arab News.
Итальянский специалист, которому грозит отставка из лондонского клуба, проинформирован о том, что парижане рассматривают его кандидатуру.
Конте рассказал своим друзьям, что жалеет о том, что не покинул "Челси" после чемпионского сезона, и не собирается оставаться в клубе на третий год из-за конфликта с руководством.
"ПСЖ", в свою очередь, расстанется летом с главным тренером команды Унаи Эмери и также рассматривает вариант с Жозе Моуринью.
Итальянский специалист, которому грозит отставка из лондонского клуба, проинформирован о том, что парижане рассматривают его кандидатуру.
Конте рассказал своим друзьям, что жалеет о том, что не покинул "Челси" после чемпионского сезона, и не собирается оставаться в клубе на третий год из-за конфликта с руководством.
"ПСЖ", в свою очередь, расстанется летом с главным тренером команды Унаи Эмери и также рассматривает вариант с Жозе Моуринью.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.