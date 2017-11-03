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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Главный тренер "Карабаха" возглавил сборную Азербайджана
Тренер азербайджанского "Карабаха" Гурбан Гурбанов назначен главным тренером сборной Азербайджана. Решение было вынесено по итогам заседания исполнительного комитета Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).
Под руководством 45-летнего Гурбанова агдамский "Карабах" стал первым азербайджанским клубом, который пробился в групповой этап Лиги чемпионов.
"Тренером сборной Азербайджана по футболу назначен Гурбан Гурбанов. К исполнению обязанностей он приступит после завершения контракта с бывшим наставником сборной Робертом Просинечки", - сообщили в АФФА.
Р-Спорт
Под руководством 45-летнего Гурбанова агдамский "Карабах" стал первым азербайджанским клубом, который пробился в групповой этап Лиги чемпионов.
"Тренером сборной Азербайджана по футболу назначен Гурбан Гурбанов. К исполнению обязанностей он приступит после завершения контракта с бывшим наставником сборной Робертом Просинечки", - сообщили в АФФА.
Р-Спорт
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