Кирилл Панченко: до чемпионата мира будет время, чтобы набрать форму

Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко рассказал, что очень соскучился по футбола за время вынужденной паузы из-за травмы.– Когда травмируешь колено, остается только терпеть и работать. По четыре часа в день занимаюсь в зале, плюс разные восстановительные процедуры. Времени на это тратишь больше, чем когда играешь. Сейчас главное – закачать мышцу и терпеть, терпеть, терпеть. Верю, все будет отлично, хотя с 16 сентября скучаю по футболу, – признал Панченко. – Первые два дня настроение было на нуле, все думал: "Как же меня угораздило!" Повезло, что пока лежал в больнице, со мной была семья. Сейчас иногда одолевает тоска по футболу. Ничего страшного, этот момент надо пережить.– Кажется, уже тогда случилось что-то серьезное. Выходил один на один с вратарем и не видел, что сзади догоняет футболист "Арсенала". Ударились кость в кость. Я на адреналине: мы проигрывали, хотел забить. 30 секунд вообще не мог встать на ногу, а потом вроде стало нормально. Подумал, сильный ушиб. Но как показала МРТ, получил осколочную трещину в берцовой кости. Видно, тогда в колене что-то произошло. Дальше было достаточно одного касания, чтобы меня добить. Второй удар получил от Игоря Шевченко, он сыграл не грязно, но… Услышал хруст, колено заклинило. Понял – шансов продолжить игру нет. Избежал бы этого столкновения, получил травму в другом. Первое столкновение оказалось ключевым.– Пока они лишь теоретические. Должен начать играть в марте. Хотя Зобнин вышел на поле через пять месяцев. Можно и через четыре, но тут главное не торопиться, залечить травму до конца.– Эмоции отличаются. Все время хочется на поле. Думаю: "А как бы я поступил в тот или иной момент?" Но смотреть легко, поэтому у нас многие разбираются в футболе. Кажется, все просто – принял, отдал, открылся, забил. Но на поле все по-другому.– Тяжелый вопрос. После восстановления проведу около десяти матчей. До ЧМ будет время, чтобы набрать форму. Если покажу игру, которая нужна сборной, шанс появится. Надеюсь, успею идеально подготовиться к чемпионату мира в России. А дальше выбор за тренером.– Да, позвонил, поддержал. Сказал, не надо расстраиваться. Главное – не форсировать восстановление.