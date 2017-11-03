Кирилл Комбаров: была бы моя воля, я бы запретил смартфоны

Защитник тульского "Арсенала" Кирилл Комбаров ответил на вопросы о своей жизни."Вне футбола я занимаюсь детьми. Из партнеров в своей карьере выделю Дмитрия Комбарова. Любимый город - Домодедово. Тула для меня доброжелательная.Любимое приложение в телефоне? Была бы моя воля, я бы запретил смартфоны, чтобы люди общались вживую", - сказал Комбаров в эфире клубного телевидения.[media=https://www.championat.com/football/news-2944569-k-kombarov-byla-by-moja-volja-zapretil-by-smartfony.html]