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Кирилл Комбаров: была бы моя воля, я бы запретил смартфоны

Защитник тульского "Арсенала" Кирилл Комбаров ответил на вопросы о своей жизни.

"Вне футбола я занимаюсь детьми. Из партнеров в своей карьере выделю Дмитрия Комбарова. Любимый город - Домодедово. Тула для меня доброжелательная.

Любимое приложение в телефоне? Была бы моя воля, я бы запретил смартфоны, чтобы люди общались вживую", - сказал Комбаров в эфире клубного телевидения.

[media=https://www.championat.com/football/news-2944569-k-kombarov-byla-by-moja-volja-zapretil-by-smartfony.html]
Теги: Комбаров К. Арсенал Тула
Сегодня, 13:24
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