Мануэл Фернандеш получил вызов в сборную Португалии

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш и нападающий железнодорожников Антонио Эдер вызваны в сборную Португалии на ближайшие товарищеские матчи, передает пресс-служба португальской федерации футбола.Подопечные Фернанду Сантуша 10 ноября сыграют с командой Саудовской Аравии, а 14 ноября встретятся со сборной США.