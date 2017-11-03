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Мануэл Фернандеш получил вызов в сборную Португалии

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш и нападающий железнодорожников Антонио Эдер вызваны в сборную Португалии на ближайшие товарищеские матчи, передает пресс-служба португальской федерации футбола.

Подопечные Фернанду Сантуша 10 ноября сыграют с командой Саудовской Аравии, а 14 ноября встретятся со сборной США.
Теги: Сборная Португалии Фернандеш Эдер Локомотив
Сегодня, 15:29
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