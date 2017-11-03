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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Неудержимый. Дубль защитника Балажица спас «Урал» в матче с «Динамо»
Финалист прошлого кубка России в этом сезоне неожиданно представляет из себя грозную силу и в чемпионате. Домашняя игра с проблемным «Динамо», которое недавно сменило тренера, не обещала ухудшить приятное турнирное положение «Урала», а скорее наоборот. Однако хозяев спас от поражения лишь их защитник, лучше проявивший себя у чужих ворот.
Гни свою линию
Поражение от «Тосно» по идее могло привести к перестроениям в стартовом составе, но, похоже, Дмитрий Хохлов воспринял тот результат спокойно и от своих идей отказываться не собирается. И начало встречи в исполнении футболистов, начинавших неделю назад игру с «Тосно», получилось довольно бодрым. Динамовцы шли вперёд и не запирались, хотя на выезде против фаворита вполне могли избрать и такую тактику.
Прогибаясь под изменчивый мир
Однако «Урал» является одной из немногих команд нашего чемпионата, которая старается играть от себя, особенно дома. Поэтому довольно быстро парням Тарханова удалось перехватить инициативу, а забить они сумели ещё до того, как преимущество приобрело по-настоящему серьёзный характер.
Видимо, насмотревшись на действия партнёров в эпизоде с неточным ударом Бикфалви, на 17-й минуте Шунин решил разобраться с подачей углового сам. В итоге голкипер оступился, коснулся Козлова, смутил своих защитников, но не смутил чужого. Пришедший в динамовскую штрафную Грегор Балажиц отправил мяч в пустые ворота, дав старт диктату «Урала».
Лучшие кадры в провинции, а не в столице
«Урал» безусловно более сильная и беспроблемная команда, чем «Динамо», но необходимо отметить, что одной из причин перевеса хозяев было и преимущество в классе. В первую очередь оно выражалось в фигуре Эрика Бикфалви, который безусловно сильнее Сапеты, Соснина и Зотова. Румын как всегда проделывал огромный объём двигательной и организационной работы, как всегда допускал брак (иначе бы он играл не в «Урале»), но в целом вёл и определял игру.
Атаки «Урала» носили разнообразный характер: преимущество в счёте позволяло нападать и на пространстве, а поставленная Тархановым игра в пас и контроль мяча делала возможным затяжные позиционные атаки. Динамовцев можно похвалить за то, что при всём этом у своих ворот они больше не допускали остроты, но при счёте 0:1 хотелось бы что-то создать у чужих.
Перемены игроков и решений
Ещё в 1-м тайме Хохлов был вынужден заменить Темникова на Терехова, но не Сергея, а 19-летнего Антона, который в этом сезоне выходил на поле только для затяжки времени в Казани. Вход в игру дался игроку нелегко: например, в одном из эпизодов Козлов не дал ему пас на ход, а пошёл вперёд, стянул на себя троих, после чего откатил на свободное пространство, но Терехова там не оказалось.
После перерыва «Динамо» перешло на игру в 2 форварда, причём Зотова сменил не Бечирай и не Вандерсон, а Обольский. Не сказать, что именно тактическое перестроение незамедлительно дало эффект, но динамовцы вышли на 2-й тайм с другим настроем. И уже на 49-й минуте подачу Ташаева замкнул Шуньич. Пока динамовец праздновал, судья Иванов подумал было отменить гол, уже свистнул и поднял руку, но затем побежал посовещаться с помощником и решение изменил. Редкий случай в футболе, и хорошо, что он произошёл здесь, потому что видимых поводов отменять гол не было. Даже уральские защитники поначалу сокрушались по поводу пропущенного гола, а не спорили с судьей.
Переворот игры
«Урал» почти всегда проводит вторые таймы домашних матчей менее активно. Зачастую потому что в 1-м тайме уже добился преимущества и играет с оглядкой. Но поскольку в начале 2-го тайма никакая оглядка не помогла, перед командой стояла сложная задача по возврату инициативы, которую она выполнить не смогла. Может, и не захотела, решив поиграть на пространстве, но с течением времени становилось понятно, что дело в отсутствии не желания, а возможностей.
С уходом Бумаля, которого пришлось заменить на Фидлера, у Тарханова просела полузащита. На 67-й минуте Тарханов поменял и единственного нападающего Ильина: пока Портнягин продолжает лечиться, Ильин никак не вспомнит о себе весеннем. Так уж получается, что для настоящей борьбы за еврокубки «Уралу» не хватает, в числе прочего, и нападающего, поскольку нынешний Ильин – это не форвард для серьёзных задач.
У «Динамо», как уже говорилось, форвардов в избытке, но не они перевернули игру окончательно. На 74-й минуте гости поймали уральцев на пространстве, и Соснин простым пасом на ход вывел Терехова на ворота между двумя центральными защитниками. Парень не растерялся и забил свой первый гол в Премьер-лиге! Дебютировал в которой, кстати, когда «Динамо» из неё вылетало.
Пороха на 3 выстрела
Казалось, что от поражения «Уралу» уже не уйти: команда уж слишком слабо выглядела по ходу 2-го тайма, почти не подходила к чужим воротам. Динамовцам бы взять пример с «Тосно», которое в матче с бело-голубыми в последние 10-15 нещадно кололо соперника контратаками и не дало подойти к воротам, но команда Хохлова всё-таки прижалась. Может, где-то не хватило 3-й замены: уставший Луценко уже не способен был быстро убегать вперёд, не помешал бы и лишний игрок в полузащиту, но Хохлов продолжал игру в том же составе.
Трудно сказать откуда, но силы у «Урала» нашлись. Начиная с 87-й минуты хозяева обложили соперников стандартами: Бикфалви врезал в штангу, через пару минут мяч попал Шуньичу в руки вполне на пенальти, но добились своего уральцы только на третий раз. Неугомонный Балажиц опередил Шуньича и оформил невероятный для центрального защитника дубль! 3 из 4-х мячей забили сегодня центральные защитники со стандартов, и Балажиц оказался просто королём Грегором, который не дал команде проиграть равную (1 и 2 тайм в исполнении команд уравновесили друг друга) игру. По выполнению прямых обязанностей к нему есть серьёзные вопросы, но проставиться перед словенцем лишним не будет.
"Урал": Годзюр, Кулаков, Меркулов, Чернов, Балажиц, Бумаль (Фидлер, 54), Димитров, Бавин, Бикфалви, Евсеев, Ильин (Чантурия, 68)
"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов, Хольмен, Шуньич, Темников (Терехов, 27), Зотов (Обольский, 46), Соснин, Сапета, Ташаев, Луценко
Предупреждения: Бавин, 41, Хольмен, 41, Фидлер, 70
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Гни свою линию
Поражение от «Тосно» по идее могло привести к перестроениям в стартовом составе, но, похоже, Дмитрий Хохлов воспринял тот результат спокойно и от своих идей отказываться не собирается. И начало встречи в исполнении футболистов, начинавших неделю назад игру с «Тосно», получилось довольно бодрым. Динамовцы шли вперёд и не запирались, хотя на выезде против фаворита вполне могли избрать и такую тактику.
Прогибаясь под изменчивый мир
Однако «Урал» является одной из немногих команд нашего чемпионата, которая старается играть от себя, особенно дома. Поэтому довольно быстро парням Тарханова удалось перехватить инициативу, а забить они сумели ещё до того, как преимущество приобрело по-настоящему серьёзный характер.
Видимо, насмотревшись на действия партнёров в эпизоде с неточным ударом Бикфалви, на 17-й минуте Шунин решил разобраться с подачей углового сам. В итоге голкипер оступился, коснулся Козлова, смутил своих защитников, но не смутил чужого. Пришедший в динамовскую штрафную Грегор Балажиц отправил мяч в пустые ворота, дав старт диктату «Урала».
Лучшие кадры в провинции, а не в столице
«Урал» безусловно более сильная и беспроблемная команда, чем «Динамо», но необходимо отметить, что одной из причин перевеса хозяев было и преимущество в классе. В первую очередь оно выражалось в фигуре Эрика Бикфалви, который безусловно сильнее Сапеты, Соснина и Зотова. Румын как всегда проделывал огромный объём двигательной и организационной работы, как всегда допускал брак (иначе бы он играл не в «Урале»), но в целом вёл и определял игру.
Атаки «Урала» носили разнообразный характер: преимущество в счёте позволяло нападать и на пространстве, а поставленная Тархановым игра в пас и контроль мяча делала возможным затяжные позиционные атаки. Динамовцев можно похвалить за то, что при всём этом у своих ворот они больше не допускали остроты, но при счёте 0:1 хотелось бы что-то создать у чужих.
Перемены игроков и решений
Ещё в 1-м тайме Хохлов был вынужден заменить Темникова на Терехова, но не Сергея, а 19-летнего Антона, который в этом сезоне выходил на поле только для затяжки времени в Казани. Вход в игру дался игроку нелегко: например, в одном из эпизодов Козлов не дал ему пас на ход, а пошёл вперёд, стянул на себя троих, после чего откатил на свободное пространство, но Терехова там не оказалось.
После перерыва «Динамо» перешло на игру в 2 форварда, причём Зотова сменил не Бечирай и не Вандерсон, а Обольский. Не сказать, что именно тактическое перестроение незамедлительно дало эффект, но динамовцы вышли на 2-й тайм с другим настроем. И уже на 49-й минуте подачу Ташаева замкнул Шуньич. Пока динамовец праздновал, судья Иванов подумал было отменить гол, уже свистнул и поднял руку, но затем побежал посовещаться с помощником и решение изменил. Редкий случай в футболе, и хорошо, что он произошёл здесь, потому что видимых поводов отменять гол не было. Даже уральские защитники поначалу сокрушались по поводу пропущенного гола, а не спорили с судьей.
Переворот игры
«Урал» почти всегда проводит вторые таймы домашних матчей менее активно. Зачастую потому что в 1-м тайме уже добился преимущества и играет с оглядкой. Но поскольку в начале 2-го тайма никакая оглядка не помогла, перед командой стояла сложная задача по возврату инициативы, которую она выполнить не смогла. Может, и не захотела, решив поиграть на пространстве, но с течением времени становилось понятно, что дело в отсутствии не желания, а возможностей.
С уходом Бумаля, которого пришлось заменить на Фидлера, у Тарханова просела полузащита. На 67-й минуте Тарханов поменял и единственного нападающего Ильина: пока Портнягин продолжает лечиться, Ильин никак не вспомнит о себе весеннем. Так уж получается, что для настоящей борьбы за еврокубки «Уралу» не хватает, в числе прочего, и нападающего, поскольку нынешний Ильин – это не форвард для серьёзных задач.
У «Динамо», как уже говорилось, форвардов в избытке, но не они перевернули игру окончательно. На 74-й минуте гости поймали уральцев на пространстве, и Соснин простым пасом на ход вывел Терехова на ворота между двумя центральными защитниками. Парень не растерялся и забил свой первый гол в Премьер-лиге! Дебютировал в которой, кстати, когда «Динамо» из неё вылетало.
Пороха на 3 выстрела
Казалось, что от поражения «Уралу» уже не уйти: команда уж слишком слабо выглядела по ходу 2-го тайма, почти не подходила к чужим воротам. Динамовцам бы взять пример с «Тосно», которое в матче с бело-голубыми в последние 10-15 нещадно кололо соперника контратаками и не дало подойти к воротам, но команда Хохлова всё-таки прижалась. Может, где-то не хватило 3-й замены: уставший Луценко уже не способен был быстро убегать вперёд, не помешал бы и лишний игрок в полузащиту, но Хохлов продолжал игру в том же составе.
Трудно сказать откуда, но силы у «Урала» нашлись. Начиная с 87-й минуты хозяева обложили соперников стандартами: Бикфалви врезал в штангу, через пару минут мяч попал Шуньичу в руки вполне на пенальти, но добились своего уральцы только на третий раз. Неугомонный Балажиц опередил Шуньича и оформил невероятный для центрального защитника дубль! 3 из 4-х мячей забили сегодня центральные защитники со стандартов, и Балажиц оказался просто королём Грегором, который не дал команде проиграть равную (1 и 2 тайм в исполнении команд уравновесили друг друга) игру. По выполнению прямых обязанностей к нему есть серьёзные вопросы, но проставиться перед словенцем лишним не будет.
Чемпионат России
16 тур
"Урал" - "Динамо" 2:2
Голы: Балажиц, 20, 90+1 - Шуньич, 50, Терехов, 75
16 тур
"Урал" - "Динамо" 2:2
Голы: Балажиц, 20, 90+1 - Шуньич, 50, Терехов, 75
"Урал": Годзюр, Кулаков, Меркулов, Чернов, Балажиц, Бумаль (Фидлер, 54), Димитров, Бавин, Бикфалви, Евсеев, Ильин (Чантурия, 68)
"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов, Хольмен, Шуньич, Темников (Терехов, 27), Зотов (Обольский, 46), Соснин, Сапета, Ташаев, Луценко
Предупреждения: Бавин, 41, Хольмен, 41, Фидлер, 70
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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