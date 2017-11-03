Неудержимый. Дубль защитника Балажица спас «Урал» в матче с «Динамо»

Чемпионат России



16 тур



"Урал" - "Динамо" 2:2



Голы: Балажиц, 20, 90+1 - Шуньич, 50, Терехов, 75

Финалист прошлого кубка России в этом сезоне неожиданно представляет из себя грозную силу и в чемпионате. Домашняя игра с проблемным «Динамо», которое недавно сменило тренера, не обещала ухудшить приятное турнирное положение «Урала», а скорее наоборот. Однако хозяев спас от поражения лишь их защитник, лучше проявивший себя у чужих ворот.Поражение от «Тосно» по идее могло привести к перестроениям в стартовом составе, но, похоже, Дмитрий Хохлов воспринял тот результат спокойно и от своих идей отказываться не собирается. И начало встречи в исполнении футболистов, начинавших неделю назад игру с «Тосно», получилось довольно бодрым. Динамовцы шли вперёд и не запирались, хотя на выезде против фаворита вполне могли избрать и такую тактику.Однако «Урал» является одной из немногих команд нашего чемпионата, которая старается играть от себя, особенно дома. Поэтому довольно быстро парням Тарханова удалось перехватить инициативу, а забить они сумели ещё до того, как преимущество приобрело по-настоящему серьёзный характер.Видимо, насмотревшись на действия партнёров в эпизоде с неточным ударом Бикфалви, на 17-й минуте Шунин решил разобраться с подачей углового сам. В итоге голкипер оступился, коснулся Козлова, смутил своих защитников, но не смутил чужого. Пришедший в динамовскую штрафную Грегор Балажиц отправил мяч в пустые ворота, дав старт диктату «Урала».«Урал» безусловно более сильная и беспроблемная команда, чем «Динамо», но необходимо отметить, что одной из причин перевеса хозяев было и преимущество в классе. В первую очередь оно выражалось в фигуре Эрика Бикфалви, который безусловно сильнее Сапеты, Соснина и Зотова. Румын как всегда проделывал огромный объём двигательной и организационной работы, как всегда допускал брак (иначе бы он играл не в «Урале»), но в целом вёл и определял игру.Атаки «Урала» носили разнообразный характер: преимущество в счёте позволяло нападать и на пространстве, а поставленная Тархановым игра в пас и контроль мяча делала возможным затяжные позиционные атаки. Динамовцев можно похвалить за то, что при всём этом у своих ворот они больше не допускали остроты, но при счёте 0:1 хотелось бы что-то создать у чужих.Ещё в 1-м тайме Хохлов был вынужден заменить Темникова на Терехова, но не Сергея, а 19-летнего Антона, который в этом сезоне выходил на поле только для затяжки времени в Казани. Вход в игру дался игроку нелегко: например, в одном из эпизодов Козлов не дал ему пас на ход, а пошёл вперёд, стянул на себя троих, после чего откатил на свободное пространство, но Терехова там не оказалось.После перерыва «Динамо» перешло на игру в 2 форварда, причём Зотова сменил не Бечирай и не Вандерсон, а Обольский. Не сказать, что именно тактическое перестроение незамедлительно дало эффект, но динамовцы вышли на 2-й тайм с другим настроем. И уже на 49-й минуте подачу Ташаева замкнул Шуньич. Пока динамовец праздновал, судья Иванов подумал было отменить гол, уже свистнул и поднял руку, но затем побежал посовещаться с помощником и решение изменил. Редкий случай в футболе, и хорошо, что он произошёл здесь, потому что видимых поводов отменять гол не было. Даже уральские защитники поначалу сокрушались по поводу пропущенного гола, а не спорили с судьей.«Урал» почти всегда проводит вторые таймы домашних матчей менее активно. Зачастую потому что в 1-м тайме уже добился преимущества и играет с оглядкой. Но поскольку в начале 2-го тайма никакая оглядка не помогла, перед командой стояла сложная задача по возврату инициативы, которую она выполнить не смогла. Может, и не захотела, решив поиграть на пространстве, но с течением времени становилось понятно, что дело в отсутствии не желания, а возможностей.С уходом Бумаля, которого пришлось заменить на Фидлера, у Тарханова просела полузащита. На 67-й минуте Тарханов поменял и единственного нападающего Ильина: пока Портнягин продолжает лечиться, Ильин никак не вспомнит о себе весеннем. Так уж получается, что для настоящей борьбы за еврокубки «Уралу» не хватает, в числе прочего, и нападающего, поскольку нынешний Ильин – это не форвард для серьёзных задач.У «Динамо», как уже говорилось, форвардов в избытке, но не они перевернули игру окончательно. На 74-й минуте гости поймали уральцев на пространстве, и Соснин простым пасом на ход вывел Терехова на ворота между двумя центральными защитниками. Парень не растерялся и забил свой первый гол в Премьер-лиге! Дебютировал в которой, кстати, когда «Динамо» из неё вылетало.Казалось, что от поражения «Уралу» уже не уйти: команда уж слишком слабо выглядела по ходу 2-го тайма, почти не подходила к чужим воротам. Динамовцам бы взять пример с «Тосно», которое в матче с бело-голубыми в последние 10-15 нещадно кололо соперника контратаками и не дало подойти к воротам, но команда Хохлова всё-таки прижалась. Может, где-то не хватило 3-й замены: уставший Луценко уже не способен был быстро убегать вперёд, не помешал бы и лишний игрок в полузащиту, но Хохлов продолжал игру в том же составе.Трудно сказать откуда, но силы у «Урала» нашлись. Начиная с 87-й минуты хозяева обложили соперников стандартами: Бикфалви врезал в штангу, через пару минут мяч попал Шуньичу в руки вполне на пенальти, но добились своего уральцы только на третий раз. Неугомонный Балажиц опередил Шуньича и оформил невероятный для центрального защитника дубль! 3 из 4-х мячей забили сегодня центральные защитники со стандартов, и Балажиц оказался просто королём Грегором, который не дал команде проиграть равную (1 и 2 тайм в исполнении команд уравновесили друг друга) игру. По выполнению прямых обязанностей к нему есть серьёзные вопросы, но проставиться перед словенцем лишним не будет.Годзюр, Кулаков, Меркулов, Чернов, Балажиц, Бумаль (Фидлер, 54), Димитров, Бавин, Бикфалви, Евсеев, Ильин (Чантурия, 68)Шунин, Козлов, Морозов, Хольмен, Шуньич, Темников (Терехов, 27), Зотов (Обольский, 46), Соснин, Сапета, Ташаев, ЛуценкоБавин, 41, Хольмен, 41, Фидлер, 70