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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Футболист сборной Перу Герреро временно отстранен от футбола на 30 дней из-за допинга
Форвард бразильского "Фламенго" и сборной Перу Хосе Паоло Герреро временно отстранен от матчей на 30 дней из-за допинга. Такое решение
было принято ФИФА , передает "Советский спорт".
Окончательное решение о санкциях в отношении футболиста будет принято позднее. Ранее Герреро сдал положительный допинг-тест, в пробе был обнаружен кокаин.
было принято ФИФА , передает "Советский спорт".
Окончательное решение о санкциях в отношении футболиста будет принято позднее. Ранее Герреро сдал положительный допинг-тест, в пробе был обнаружен кокаин.
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