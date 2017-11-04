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Футболист сборной Перу Герреро временно отстранен от футбола на 30 дней из-за допинга

Форвард бразильского "Фламенго" и сборной Перу Хосе Паоло Герреро временно отстранен от матчей на 30 дней из-за допинга. Такое решение
было принято ФИФА , передает "Советский спорт".

Окончательное решение о санкциях в отношении футболиста будет принято позднее. Ранее Герреро сдал положительный допинг-тест, в пробе был обнаружен кокаин.
Теги: Сборная Перу
Сегодня, 12:40
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