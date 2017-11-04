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"Енисей" и "Сибирь" не забили голов

В матче 21-го тура первенства Футбольной национальной лиги "Енисей" сыграл вничью с "Сибирью".

ФНЛ. 21 тур

"Енисей" - "Сибирь" - 0:0

"Енисей": Филиппов, Чичерин, Новиков, Ломакин, Исаев (Семакин, 34), Иванов, Фатуллаев, Сердеров, Камеш, Кутьин, Комков (Кичин, 54)

"Сибирь": Цыган, Аравин, Магаль, Плопа, Цховребов, Мищенко, Макаренко, Чеботару, Андреев, Галыш, Беляев

Предупреждения: Аравин, 40.
Теги: Енисей Сибирь
Сегодня, 15:14
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