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"Локомотив" поздравил Неманью Пейчиновича с 30-летием

"Локомотив" на своём официальном сайте поздравил защитника команды Неманью Пейчиновича с днём рождения.

"4 ноября 30 лет исполняется защитнику "Локомотива" Неманье Пейчиновичу!

Мы поздравляем Нему! Желаем успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья, счастья, больших побед, а также отметить следующий день рождения, играя в Лиге чемпионов", - гласит текст поздравления.
Теги: Пейчинович Локомотив
Сегодня, 16:19
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