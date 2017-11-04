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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Локомотив" поздравил Неманью Пейчиновича с 30-летием
"Локомотив" на своём официальном сайте поздравил защитника команды Неманью Пейчиновича с днём рождения.
"4 ноября 30 лет исполняется защитнику "Локомотива" Неманье Пейчиновичу!
Мы поздравляем Нему! Желаем успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья, счастья, больших побед, а также отметить следующий день рождения, играя в Лиге чемпионов", - гласит текст поздравления.
"4 ноября 30 лет исполняется защитнику "Локомотива" Неманье Пейчиновичу!
Мы поздравляем Нему! Желаем успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья, счастья, больших побед, а также отметить следующий день рождения, играя в Лиге чемпионов", - гласит текст поздравления.
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