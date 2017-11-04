Дани Алвес: я не скрываю, что восхищаюсь Гвардиолой и хочу поиграть в АПЛ

Защитник "ПСЖ" Даниэл Алвес рассказал о своем перехода во французский клуб, отметив, что хочет поиграть в Англии у Хосепа Гвардиолы, который тренирует "Манчестер Сити","Переезд в Париж? У меня много друзей в "ПСЖ", моя девушка жила в Париже, и ей очень нравится этот город. Также клуб очень амбициозен и продолжает расти. Конечно, меня привлекала возможность снова поработать с Гвардиолой в "Манчестер Сити". Это ослепило меня, и я не видел других вариантов. Однако один раз я уже принял быстрое решение, когда перешел в "Ювентус", и это негативно сказалось на моих близких. Было нелегко найти рейс из Турина, чтобы увидеть моих детей в Барселоне. Моей девушке было сложно найти работу. Поэтому я выбрал Париж вместо Манчестера, но я не скрываю, что восхищаюсь Гвардиолой и хочу поиграть в АПЛ", - цитирует Алвеса Football Italia.