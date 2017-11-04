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Ростов-на-Дону Ахмат
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Привет из 2016-го: Мамаев отдаёт, Смолов забивает, «Краснодар» побеждает
Противостояние двух частных клубов XXI века обещало быть одним из самых зрелищных в туре и не обмануло ожиданий. Определяющую роль сыграл класс игроков «Краснодара», в составе которого о своём настоящем возвращении заявил Павел Мамаев.
Поймать волну
В прошлом туре «Краснодар» сделал то, что должен: без проблем разобрался с последней командой чемпионата, которая посреди недели провела матч в кубке и добиралась на выезд 18 часов. Тем не менее, команда Игоря Шалимова сыграла хорошо, поэтому никаких изменений в составе тренер делать не стал.
А вот Дмитрий Парфёнов, несмотря на успех в гостевом матче с «Динамо», стартовый состав изменил. Трошечкин сменил Казаева ещё по ходу предыдущего матча, а правый фланг обороны на этот раз закрывал не Шахов, а Дугалич. Оба заменённых игрока остались даже вне заявки, что намекает на их повреждения. Похоже, позиция правого защитника действительно проблемная для тосненцев, раз при живых Кутине и Дудиеве второй тур подряд там появился мощный центральный защитник.
Гениальное просто
И «Тосно», и «Краснодар» играют в 4 защитника, от себя, поэтому сегодня можно было ожидать зрелищной игры. Но того, что за одну стартовую минуту команды успеют проникнуть в чужую штрафную, вряд ли кто-то ожидал.
Встреча проходила более-менее без центра поля, который на 4-й минуте Буйволов преодолел одним длинным забросом. Марков скинул на Заболотного, а форвард сборной прервал своё голевое молчание, длившееся ещё с матча против «Спартака».Трудно было выглядеть беспомощнее и безвольнее, чем Гранкивист и Грицаенко – они не то что проиграли борьбу, они даже её не навязали.
Ультраправый Мирзов
«Краснодар» побежал было отыгрываться и очень быстро сделал это благодаря пасу Мамаева, бомбардирскому таланту Смолова и дыре в обороне хозяев. Однако и до гола Фёдора, и после него гости сталкивались с диким дисбалансом в своей игре. Разрывы между линиями были колоссальны, половина поля «Краснодара» была одной большой свободной зоной.
Особенно это касалось правого фланга обороны. Непонятно, чем занимались Петров и партнёры, которые должны были ему помогать, но Мирзов всё время получал огромные возможности. Из них футболист не смог выжать ничего в первую очередь из-за своей однообразности: очевидно, что Мирзов совсем не надеется на свою левую ногу, потому слева всегда смещается вправо и старается пробить. Однажды у Резиуана почти получилось забить в дальний угол, но дальше игроки «Краснодара» просто не могли не приспособиться к одному номеру, проворачиваемому без каких-либо модификаций. Хотя подачи с левой Марков и Заболотный вполне могли преобразовать в голы.
У кого-то Мирзов, у кого-то Смолов
«Тосно» атаковал размашисто и ярко, но поскольку хозяева свои шансы до ума не довели, «Краснодар» продержался и дуплетом прибил соперника. Сначала Перейра с Рамиресом разорвали фланг Дугалича, откуда последовала подача, удачно замкнутая Газинским.
Через 3 минуты запаниковавший Сухарев, перехватив мяч, поспешил отдать его партнёру, но в итоге вручил сопернику. «Краснодар» незамедлительно воспользовался перехватом возле чужой штрафной: Мамаев оформил дубль по голевым передачам, а Смолов – по забитым голам.
В обороне команды смотрелись примерно одинаково неорганизованно, однако 1-й тайм показал, почему «Краснодар» в прошлом сезоне боролся за еврокубки, а «Тосно» – за выход в Премьер-лигу. Ошибок в защите соперники допустили кучу, но «Краснодар» соперника за редким исключением не прощал, а тосненцы этим весь 1-й тайм и занимались. Мирзов просто смещался и бил, Смолову Мамаев дважды подготовил плодородную почву. Мирзов бил рядом или в соперника, Смолов бил так, чтобы догнать Кокорина в бомбардирской гонке.
Вспомним о «Спартаке»?
«Краснодар» перед 2-м таймом оказался в очень комфортной ситуации: знай себе обороняй комфортное преимущество и успевай убегать в контратаки на неизбежно раскрывающегося соперника. Однако с «Тосно» и такая ситуация не гарантирует успеха: «Спартак» и в большинстве перевес в 2 гола упустил.
Команда Парфёнова вообще отличается бойцовским характером, часто забивает в концовке. Но осаду хозяева вели не только в заключительной части, а по ходу всего 2-го тайма. На 56-й Марков метров с 6-ти нанёс убийственный залп по воробьям, на 72-й рикошет от Грицаенко после подачи с фланга привёл к попаданию в перекладину, на 79-й в упор бил Мирзов. Не по воробьям, но в Синицына.
Для обострения интриги «Тосно» необходим был гол, за которым хозяева настойчиво шли вперёд, но табло их усилия так никак и не отобразились. Матч, который стоило посмотреть из-за редкой для российского чемпионата открытости, завершился победой более классной, оживающей команды. Атакующий настрой «Тосно» сделал команду достаточно удобным соперником для «Краснодара», коим был и «СКА-Хабаровск». Впереди у команды Шалимова пауза и проверка «Спартаком».
"Тосно": Юрченко, Сухарев, (Мелкадзе, 85), Буйволов, Чернов, Дугалич, Галиулин, (Роша, 74), Мирзов, Трошечкин, Карницкий, Заболотный, Марков, (Труич, 78).
"Краснодар": Синицын, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Мамаев, (Жоаозиньо, 71), Газинский, Петров, Каборе, Перейра, (Жигулёв, 87), Классон, Смолов.
Предупреждения: Марков, 40, Чернов, 90+1
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Поймать волну
В прошлом туре «Краснодар» сделал то, что должен: без проблем разобрался с последней командой чемпионата, которая посреди недели провела матч в кубке и добиралась на выезд 18 часов. Тем не менее, команда Игоря Шалимова сыграла хорошо, поэтому никаких изменений в составе тренер делать не стал.
А вот Дмитрий Парфёнов, несмотря на успех в гостевом матче с «Динамо», стартовый состав изменил. Трошечкин сменил Казаева ещё по ходу предыдущего матча, а правый фланг обороны на этот раз закрывал не Шахов, а Дугалич. Оба заменённых игрока остались даже вне заявки, что намекает на их повреждения. Похоже, позиция правого защитника действительно проблемная для тосненцев, раз при живых Кутине и Дудиеве второй тур подряд там появился мощный центральный защитник.
Гениальное просто
И «Тосно», и «Краснодар» играют в 4 защитника, от себя, поэтому сегодня можно было ожидать зрелищной игры. Но того, что за одну стартовую минуту команды успеют проникнуть в чужую штрафную, вряд ли кто-то ожидал.
Встреча проходила более-менее без центра поля, который на 4-й минуте Буйволов преодолел одним длинным забросом. Марков скинул на Заболотного, а форвард сборной прервал своё голевое молчание, длившееся ещё с матча против «Спартака».Трудно было выглядеть беспомощнее и безвольнее, чем Гранкивист и Грицаенко – они не то что проиграли борьбу, они даже её не навязали.
Ультраправый Мирзов
«Краснодар» побежал было отыгрываться и очень быстро сделал это благодаря пасу Мамаева, бомбардирскому таланту Смолова и дыре в обороне хозяев. Однако и до гола Фёдора, и после него гости сталкивались с диким дисбалансом в своей игре. Разрывы между линиями были колоссальны, половина поля «Краснодара» была одной большой свободной зоной.
Особенно это касалось правого фланга обороны. Непонятно, чем занимались Петров и партнёры, которые должны были ему помогать, но Мирзов всё время получал огромные возможности. Из них футболист не смог выжать ничего в первую очередь из-за своей однообразности: очевидно, что Мирзов совсем не надеется на свою левую ногу, потому слева всегда смещается вправо и старается пробить. Однажды у Резиуана почти получилось забить в дальний угол, но дальше игроки «Краснодара» просто не могли не приспособиться к одному номеру, проворачиваемому без каких-либо модификаций. Хотя подачи с левой Марков и Заболотный вполне могли преобразовать в голы.
У кого-то Мирзов, у кого-то Смолов
«Тосно» атаковал размашисто и ярко, но поскольку хозяева свои шансы до ума не довели, «Краснодар» продержался и дуплетом прибил соперника. Сначала Перейра с Рамиресом разорвали фланг Дугалича, откуда последовала подача, удачно замкнутая Газинским.
Через 3 минуты запаниковавший Сухарев, перехватив мяч, поспешил отдать его партнёру, но в итоге вручил сопернику. «Краснодар» незамедлительно воспользовался перехватом возле чужой штрафной: Мамаев оформил дубль по голевым передачам, а Смолов – по забитым голам.
В обороне команды смотрелись примерно одинаково неорганизованно, однако 1-й тайм показал, почему «Краснодар» в прошлом сезоне боролся за еврокубки, а «Тосно» – за выход в Премьер-лигу. Ошибок в защите соперники допустили кучу, но «Краснодар» соперника за редким исключением не прощал, а тосненцы этим весь 1-й тайм и занимались. Мирзов просто смещался и бил, Смолову Мамаев дважды подготовил плодородную почву. Мирзов бил рядом или в соперника, Смолов бил так, чтобы догнать Кокорина в бомбардирской гонке.
Вспомним о «Спартаке»?
«Краснодар» перед 2-м таймом оказался в очень комфортной ситуации: знай себе обороняй комфортное преимущество и успевай убегать в контратаки на неизбежно раскрывающегося соперника. Однако с «Тосно» и такая ситуация не гарантирует успеха: «Спартак» и в большинстве перевес в 2 гола упустил.
Команда Парфёнова вообще отличается бойцовским характером, часто забивает в концовке. Но осаду хозяева вели не только в заключительной части, а по ходу всего 2-го тайма. На 56-й Марков метров с 6-ти нанёс убийственный залп по воробьям, на 72-й рикошет от Грицаенко после подачи с фланга привёл к попаданию в перекладину, на 79-й в упор бил Мирзов. Не по воробьям, но в Синицына.
Для обострения интриги «Тосно» необходим был гол, за которым хозяева настойчиво шли вперёд, но табло их усилия так никак и не отобразились. Матч, который стоило посмотреть из-за редкой для российского чемпионата открытости, завершился победой более классной, оживающей команды. Атакующий настрой «Тосно» сделал команду достаточно удобным соперником для «Краснодара», коим был и «СКА-Хабаровск». Впереди у команды Шалимова пауза и проверка «Спартаком».
Чемпионат России
16 тур
"Тосно" - "Краснодар" 1:3
16 тур
"Тосно" - "Краснодар" 1:3
Голы: Заболотный, 6, Смолов, 15, 39, Газинский, 37
"Тосно": Юрченко, Сухарев, (Мелкадзе, 85), Буйволов, Чернов, Дугалич, Галиулин, (Роша, 74), Мирзов, Трошечкин, Карницкий, Заболотный, Марков, (Труич, 78).
"Краснодар": Синицын, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Мамаев, (Жоаозиньо, 71), Газинский, Петров, Каборе, Перейра, (Жигулёв, 87), Классон, Смолов.
Предупреждения: Марков, 40, Чернов, 90+1
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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