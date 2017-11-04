Резиуан Мирзов: честно говоря, такого невезения я никогда не видел (видео)

Полузащитник "Тосно" Резиуан Мирзов поделился впечатлениями от матча против "Краснодара" (1:3).- Игра давалась, моменты были. Но, честно говоря, такого невезения я никогда не видел. Столько моментов... Не знаю даже что сказать.- Повторюсь, у нас было столько моментов... И я столько моментов не использовал... Где-то невезение. В той игре повезло, в этой не повезло. Мы старались, бились. Все силы отдали.