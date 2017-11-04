Игорь Шалимов: играли по счету, не форсировали игру

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов прокомментировал победу над "Тосно" (3:1) в 16-м туре чемпионата России."Тосно" играет за счет длинных передач, у них есть два высоких форварда, которые цепляются за мяч. Против них сложно играть. Кроме того, с правого фланга часто в центр смещался Мирзов, который потом бил по воротам. Это было опасно. Затем мы взяли мяч под контроль. Играли по счету, не форсировали игру. Хотя во втором тайме у них был опасный момент. Мы пытались атаковать одинаково: и правым, и левым флангом", - сказал Шалимов в эфире телеканала "Наш Футбол".