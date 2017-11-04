Леонид Кучук: "Ростов" готовился к "Ахмату" вне зависимости от перемен

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук в эфире телеканала "Наш футбол" в преддверии матча 16-го тура чемпионата России против "Ахмата" отметил, что он не обращал внимание на тренерские перестановки в стане соперника."Никаких особенностей во время подготовки к матчу у "Ростова" не было. Как было запланировано - так все и прошло. Мы готовились к "Ахмату" вне зависимости от перемен в этой команде. За такой промежуток времени тяжело что-то изменить. Можно, но сложно", - сказал Кучук.