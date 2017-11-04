Отставка Кононова помогла "Ахмату". Кучуку пора последовать примеру коллеги?



Чемпионат России

16 тур



"Ахмат" – "Ростов" 1:0 Чемпионат России16 тур

Гол: Мбенг, 50'

Отставка Кононова помогла "Ахмату" прервать свою безвыигрышную серию. "Ростов" Кучука не может выиграть уже 10 туров подряд, и, возможно, остается только один вариант выхода из кризиса - тот, что на прошлой неделе использовали в Грозном.рассказывает о матче, который может стать последним для белорусского специалиста в ростовском клубе.Гудиев, Уциев, Плиев, Сампайо, Анхель, Семёнов, Исмаэл, Швец, Роши (Родолфо, 85'), Лео Жаба (Митришев, 78'), Мбенг (Садаев, 73')Песьяков, Паршивлюк, Устинов, Вилюш, Ингасон, Макеев, Гацкан, Майер, Зуев (Думбия, 54'), Ионов (Киреев, 80'), Бухаров (Шомуродов, 70')Исмаэл, 41', Уциев, 59', Роши, 85' - Гацкан, 90+1', Устинов, 90+2'После трех подряд поражений и обидно упущенной победы в матче против "Анжи" Кононов решил уйти из "Ахмата" по собственному желанию. За прошедшую неделю руководство грозненского клуба не успело определиться с кандидатурой преемника Кононова, а потому сегодня командой руководил исполняющий обязанности главного тренера 33-летний Михаил Галактионов. Молодой специалист не стал делать существенные изменения в схеме и в составе, что могло означать одно - он надеялся на эмоциональную встряску доверенных ему игроков.В "Ростове" подобные потрясения, возможно, тоже бы не помешали, ведь он не выигрывал с 12 августа. Чуть менее чем за три месяца "ростовчане" провели 9 матчей, из которых 4 сыграли вничью и 5 проиграли. Сегодня был десятый. Отставка Кучука перед ним никого бы не удивила, но владельцы команды не стали принимать судьбоносное решение. Сам главный тренер при этом особого желания освободить свой пост не выражал, заявляя о том, что на данный момент идет сложный и длительный процесс построения качественной игры.Любопытно, что несмотря на все сложности составы и тех, и других оказались максимально предсказуемыми. Наш портал в своем традиционном превью ошибся только с двумя футболистами. У "Ахмата" неожиданным стало появление в основе сыгравшего в этом сезоне только 12 минут Заурбека Плиева, а у "Ростова" вместо Думбии на поле вышел Зуев, пропустивший прошлый тур из-за условий арендного соглашения со "Спартаком".Хозяева сразу после стартового свистка завладели мячом, но первый опасный момент создали гости. Гацкан со своей половины поля сделал заброс, который позволил Бухарову выйти один на один с Гудиевым. Александр пробил точно во вратаря, хотя чуть позже мы узнали, что это было не столь важно, поскольку судьи зафиксировали офсайд. "Ростовчане" и далее действовали в излюбленной контратакующей манере, но получалось у них это не очень хорошо."Ахмат", в свою очередь, пытался взломать массированную оборону соперника. Сначала они попробовали забить со стандарта, но Мбенг после передачи Исмаэла пробил выше ворот. Затем "грозненцы" исполнили попытку с игры - Исмаэл пульнул в створ с дальней дистанции и заставил Песьякова впервые в матче спасти свою команду. Несмотря на то, что мы еще не упомянули футболиста по фамилии Швец, именно он был одним из самых активных в составе хозяев. Если в дебюте встречи он был больше на вторых ролях, то ближе к 20-й минуте он стал выходить на первый план.Молодой российский полузащитник пытался забить сам дальними ударами и вывести партнеров на убойной позицию, но его выстрелы были неточны, а передачи не всегда удобны для обработки. Тем не менее, за старание Швец заслужил похвалы. "Ростов" в полном составе был значительно менее активен одного игрока "Ахмата". Ярко об этом свидетельствует статистика - гости за первый тайм не нанесли ни одного удара по воротам Гудиева.Впрочем, один роскошный шанс у них все-таки был. После отличной проникающей передачи Ионов выходил 1 на 1 с вратарем, но слишком сильно прокинул мяч вперед и упустил его за лицевую линию. На этот дерзкий выпад хозяева ответили разрезающим пасом от Лео, который привел к тому, что Роши оказался в одиночестве перед Песьяковым. К сожалению для "грозненцев", албанец не смог переиграть голкипера "Ростова".Оба этих момента случились ближе к перерыву. Именно тогда команды нарастили темп и стали играть более энергично. Тем не менее, голы они приберегли на вторую половину встречи. И едва начался второй тайм, мы увидели взятие ворот. "Ахмат" показывал более симпатичную игру, а потому, пожалуй, закономерно, что именно он открыл счет. Случилось это после того, как Роши прошел по правому флангу и навесил в центр штрафной, где Мбенг опередил Ингасона и головой отправил мяч в сетку.Сразу после забитого гола "грозненцы" могли удвоить свое преимущество. Защитники "Ростова", казалось бы, отбились после подачи с углового, но Лео был первым на подборе и очень опасно пробил рядом со штангой. После этого игра пошла практически без центра поля. Гости побежали отыгрываться, а хозяева не спешили отдавать им инициативу, продолжая создавать моменты у ворот Песьякова. Заряженнее всех был Лео, который в итоге нанес целых шесть ударов. Правда, ни один из них не попал в створ... Но "Ростов" вообще за всю игру пробил столько же, а тут один игрок."Ростовчане" пытались сравнять счет с помощью забросов и проходов по флангу. После одной комбинации они даже забили, но беда в том, что Бухаров опять залез в положение "вне игры". В целом же атаки, которые гости проводили по правилам, заканчивались значительно менее опасно. По большому счету, они ни разу не довели дело до ситуации, когда Гудиеву пришлось бы по-настоящему спасать свою команду. О чем говорить, если первый удар в створ "ростовчане" сделали минут за 15 до конца матча."Ахмат" уверенно держал оборону на протяжении всего второго тайма и без особой нервотрепки удержал победу. Таким образом, можно сказать, что отставка Кононова оказала положительный эффект и помогла команде прервать безвыигрышную серию. В "Ростове" на смену тренера пока не решились, но, может быть, уже пора расторгнуть трудовые отношения с Кучуком? "Ростовчане" не могут победить уже 10 матчей подряд, и не видно, за счет чего они могли бы выйти из кризиса.