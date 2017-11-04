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Павел Гусев: мы не забиваем свои моменты

Главный тренер "Факела" Павел Гусев прокомментировал ничью с питерским "Динамо" (0:0) в ФНЛ.

"Снова мы не забиваем свои моменты, хотя соперник позволял играть. Конечно, в таких матчах стоит побеждать, потому что 2 очка сверху подняли бы нас из зоны вылета", - цитирует Гусева Onedivision.ru..
Теги: Гусев Факел Динамо
Сегодня, 21:20
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