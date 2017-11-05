"Монако" забил шесть безответных мячей в ворота "Генгама"

В матче 12-го тура чемпионата Франции "Монако" разгромил "Генгам" со счетом 6:0.Чемпионат Франции12-й турКаррильо, 10 (1:0). Траоре, 27 (2:0). Кейта, 36 (3:0). Фабинью, 45+1 – с пенальти (4:0). Траоре, 75 (5:0). Каррильо, 78 (6:0)."Монако": Субашич (Бенальо, 46), Раджи, Глик, Фабинью, Туре, Жорже, Тилеманс, Маркуш Лопеш (Геззаль, 77), Траоре, Каррильо, Кейта (Боскилиа, 80)."Генгам": Юнссон, Мартинс Перейра, Табану (Ребошу, 46), Кербрат, Эбоа Эбоа, Диалло (Бриан, 46), До, Коко (Фири, 79), Блас, Камара, Тюрам.Предупреждения: До, 34. Туре, 70.