Мохамед Салах: был уверен, что успешно вернусь в Англию

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах прокомментировал победу над "Вест Хэмом" (4:1) в одиннадцатом туре чемпионата Англии."Мы начали матч хорошо, забили быстрый гол. Это помогла нам сделать игру легкой. Мы получили отличный результат. Я был уверен, что успешно вернусь в Англию. Но я должен продолжить", - цитирует Салаха ВВС.Напомним, Салах перешел в "Ливерпуль" из "Ромы" летом этого года. Ранее он выступал в Англии за "Челси".