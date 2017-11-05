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Мохамед Салах: был уверен, что успешно вернусь в Англию

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах прокомментировал победу над "Вест Хэмом" (4:1) в одиннадцатом туре чемпионата Англии.

"Мы начали матч хорошо, забили быстрый гол. Это помогла нам сделать игру легкой. Мы получили отличный результат. Я был уверен, что успешно вернусь в Англию. Но я должен продолжить", - цитирует Салаха ВВС.

Напомним, Салах перешел в "Ливерпуль" из "Ромы" летом этого года. Ранее он выступал в Англии за "Челси".
Теги: Салах Ливерпуль Вест Хэм
Сегодня, 11:12
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