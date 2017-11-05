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Алексей Поддубский: было много ошибок в обороне, вследствие чего такой результат

Главный тренер "СКА-Хабаровска" Алексей Поддубский высказался о матче 16-го тура чемпионата России против "Арсенала" (1:2).

"Не получилось нам сыграть на ноль. Было много ошибок в обороне, вследствие чего такой результат – два пропущенных мяча. Как оцениваю игру Федотова? Положительно. Но, к сожалению, не хватило его на всю игру. Травма Дедечко? Скорее всего, у него повреждение задней поверхности бедра. Завтра после медобследования узнаем сроки его восстановления", – сказал Поддубский в эфире телеканала "Наш футбол".
Теги: Поддубский СКА-Хабаровск Арсенал Тула
Сегодня, 13:26
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