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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Астана" - чемпион Казахстана
"Астана" на своём поле со счётом 2:0 обыграла "Акжайык" и в четвёртый раз подряд стала чемпионом Казахстана.
"Кайрат" обыграл со счётом 3:2 "Актобе" и финишировал вторым, отстав от "Астаны" на одно очко. Автором третьего гола в прошедшей игре стал 36-летний Аршавин.
"Кайрат" обыграл со счётом 3:2 "Актобе" и финишировал вторым, отстав от "Астаны" на одно очко. Автором третьего гола в прошедшей игре стал 36-летний Аршавин.
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