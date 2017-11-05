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"Астана" - чемпион Казахстана

"Астана" на своём поле со счётом 2:0 обыграла "Акжайык" и в четвёртый раз подряд стала чемпионом Казахстана.

"Кайрат" обыграл со счётом 3:2 "Актобе" и финишировал вторым, отстав от "Астаны" на одно очко. Автором третьего гола в прошедшей игре стал 36-летний Аршавин.
Теги: Астана
Сегодня, 14:04
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