"Астана" - чемпион Казахстана

"Астана" на своём поле со счётом 2:0 обыграла "Акжайык" и в четвёртый раз подряд стала чемпионом Казахстана."Кайрат" обыграл со счётом 3:2 "Актобе" и финишировал вторым, отстав от "Астаны" на одно очко. Автором третьего гола в прошедшей игре стал 36-летний Аршавин.