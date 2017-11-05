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Бей, психуй, удаляй! «Локомотив» и ЦСКА зажгли

Бей, психуй, удаляй! «Локомотив» и ЦСКА зажглиОт уставших после еврокубков и унылых по своей сути «Локомотива» и ЦСКА ожидали упорного тактического матча с элементами борьбы. Борьба действительно присутствовала в избытке, но заскучать при просмотре дерби точно было невозможно.

Не уставшая четвёрка

«Локомотив» бездарно провёл домашний матч с «Шерифом» и теперь рискует не попасть в плей-офф Лиги Европы. При этом не сказать, что Сёмин выпустил прямо-таки дублирующий состав, хотя из появившихся в старте сегодня 4 игрока не сыграли в четверг ни минуты: это Коченков, о существовании которого уже забыли все, кроме Сёмина, Рыбус, Михалик и Фарфан. Однако большая часть лидеров всё-таки отбегала полный матч с молдованами.

Гончаренко множества возможностей удивить составом не имеет. Удивлять пришлось неприятно: из-за мышечного повреждения Головина на поле впервые в старте появился Хетаг Хосонов. Количество молодёжи, привлекаемой в основе, в ЦСКА больше, чем в любой другой российской команде. Также из сюрпризов стоит выделить появление Набабкина. Впереди вместе с Вернблумом появились Дзагоев и Витиньо, сыгравшие в Швейцарии по тайму. Какими же разными они получились...

Не выбиваясь из общего ряда

Вывеска «Локомотив» – ЦСКА смотрелась с одной стороны сочно, но с футбольной точки зрения вообще не привлекала. По идее, на поле должны были получиться тягомотные шахматы двух совсем не весёлых уставших и после еврокубков команд. Но в 1-м туре 2-го круга все команды словно решили начать всё сначала.

В этом туре забили все команды, выходившие на поле, кроме «Ростова». Причём в каждом из матчей, кроме, опять же, игры «Ахмат» – «Ростов», счёт открывали в первые 17 минут. В Черкизово это произошло уже на 14-й. ЦСКА пошёл вперёд не так рьяно, как в матчах с «Зенитом» и «Арсеналом», но получил.

«Локомотив» – команда контратакующая, испытывающая проблемы в позиционном нападении, но при этом не надо забывать, что мало у кого в нашем чемпионате есть такие техничные и умные игроки. Это относится не только к Фернандешу и Алексею Миранчуку, но и Фарфану с Антоном. Эти парни прекрасно поняли друг друга и прекрасно исполнили стеночку, воспользовавшись неготовностью к жёсткой борьбе в Премьер-лиге Хосонова и задержкой Фернандеса, которая вынудила Набабкина уйти вправо и нарушить компактность обороны.

Повод не вызывать Денисова найден

Игроки «Локомотива» должны были чувствовать себя превосходно: они получали уязвимого при контратаках соперника, который должен был идти вперёд. Но вместо развития успеха и опасных моментов у ворот Акинфеева хозяева менее чем через четверть часа пропустили ответный мяч.

Витиньо является лидером Лиги чемпионов по количеству ударов, очень много бьёт и в чемпионате, но демонстрирует просто уникальную неэффективность. В такой ситуации бразильца наверняка захлестнула неуверенность, но на 28-й минуте он великолепно финтами сбросил с хвоста Пейчиновича и, получив обратный пас на Щенникова, ударил с линии штрафной точно в уголок. Серия безголевых ударов Вити остановилась на числе 25.

Естественно, матч не мог не посетить Станислав Черчесов. Тренер сборной, вчера присутствовавший на матче «Балтика» – «Оренбург» и видимо искавший там опорника, наверняка вздохнул с облегчением, когда Игорь Денисов махнул мимо мяча, после чего Витиньо направил его в ворота. Ответ на вопрос «Почему Денисова нет в сборной?» спустя полтора года наконец готов.

Игра идёт не по рельсам

После того, как счёт стал равным, «Локомотив» атаковал поинтереснее. Наконец начали подключаться и защитники, но навесы Игнатьева и Рыбуса получились ужасными. Зато комбинировали лидеры чемпионата довольно интересно. Фернандеш, Миранчуки, Фарфан старались играть в одно касание, обострять, постоянно двигать мяч и отрезать соперников, забил гол из офсайда, но...

Далее игра пошла не по тем рельсам. Вновь весомую роль сыграл Витиньо, обыгравший Денисова на входе в штрафную, а затем и Игнатьева около лицевой. Подача бразильца, желание Дзагоева достать безнадёжный мяч, нерасчётливость Конченкова и нахождение в нужном месте Натхо предопределили результат, который не очень вырисовывался по игре, но явно просматривался в тенденциях сегодняшнего дня, где гости уже дважды победили 2:1.

Заразительный пример

Матч прошлого тура ЦСКА завершал в меньшинстве из-за удаления Кучаева. Там можно было сказать, что погорячился не только Костя, но и арбитр, не пожалевший молодого парня. Но жалеть Хосонова в начале 2-го тайма у Карасёва возможности не было. Хетаг проигрывал сегодня много борьбы, часто не успевал, оттого и получил первую карту на Фарфане. Во втором эпизоде он шипами наступил на ногу Михалика, так что после просмотра повтора заберёт свои слова «Я его даже не тронул б**** ** твою мать!» обратно.

Hysteria

Анализировать дальнейшее течение игры было решительно невозможно, поскольку из футбола дело перетекло в стычки, приступы истерики и споры о предъявленных и непредъявленных карточках. Естественно, жёлтая не могли пройти мимо Вернблума, который в эпизоде с удалением Хосонова чуть не бросался с кулаками на судью. О том, что и как орал швед Карасёву, я уж молчу. Так что карточка Понтуса за удар локтём Миранчука должна была стать для него 2-й,но за агрессию в свою сторону Карасёв не наказал, а за агрессию в сторону Миранчука наказать уже не мог. А наказать мог и красной, кстати, но решил не добивать ЦСКА. Да и не будем забывать, что это Вернблум, ему можно.



С Гончаренко же снова случился психоз, который должен был отступить после «Базеля». Тренер ЦСКА срывается в последнее время на всех подряд. Возможно, огня добавило и то, что в перерыве он не заменил Хосонова, не учтя опыта предыдущей недели. Наверняка тренеру должна была прийти мысль перестраховаться и убрать неуспевающего молодого игрока, висящего на карте.



Безумие должно продолжаться!

Больше матчи ЦСКА в последнее время приобретают характерную черту: они всё меньше похожи на игру и больше – на драку, бойню. Причём травмы игроки сталкивались не только друг с другом, но и со штангами.

ЦСКА держался как мог, но удивило, что игравшая вдесятером и ведущая в счёте команда дважды была застигнута врасплох контратаками. Сначала длинный заброс привёл к пенальти Васина на Фарфане (эпизод был очень трудным, мне вообще поначалу показалось, что это штрафной и красная, а не пенальти и жёлтая), а затем «Локомотив» с численным преимуществом вывалился на отсутствовавшую правую часть обороны ЦСКА. С «точки» Фернандеш Акинфееву не забил, а с игры разобрался как надо.



В общем, если это не боевая ничья, то я не знаю, что это такое.

Чемпионат России

16 тур

"Локомотив" - ЦСКА 2:2

Голы: Ан. Миранчук, 14, Фернандеш, 87 - Витиньо, 28, Натхо, 42.

Нереализованный пенальти: Фернандеш, 75.


"Локомотив": Коченков, Кверквелия, Михалик (Коломейцев, 69), Пейчинович, Денисов, Игнатьев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Рыбус, Фернандеш, Фарфан.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Васин, А. Березуцкий, Фернандес, Натхо, Щенников, Вернблум, Хосонов, Дзагоев (Миланов, 80), Витиньо (Жамалетдинов, 83).

Предупреждения: Хосонов, 40, А. Березуцкий, 48, Вернблум, 57, Рыбус, 62, Васин, 75.

Удаление: Хосонов, 49.

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Локомотив ЦСКА Гончаренко Карасев Хосонов
Сегодня, 18:29
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10
(1)
№10 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 19:14) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Матч зрелищный, но ЦСКА нужно что-то решать с психозом на поле.
За такое в еврокубке вылетело бы с поля не меньше двух игроков, а то и больше.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№9 Написал: попа жопа (Сегодня, 19:03) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: alx64
попа жопа,
эй пидор заткни сраное о пока не прилетело!!!!!!!!!!!!!!!!


Цитата: alx64
цитировать

рот прикрой я тебя не оскорблял wink
Регистрация: 21.10.2017
№8 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 18:57) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Не видел только фол Вернблума. В остальном матч, особенно во втором тайме, просто шикарный.

про ЦСКА. У них уже второй матч с лидерами выходит вот таким - футбола как можно меньше, агрессии как можно больше. Похоже, больше брать нечем.

не знаю чем комментаторам не понравился Антон Миранчук. У него явный прогресс. И скорость прибавил и решения принимает быстро. Сегодня 1+1 заработал. Если не лучший игрок матча, то один из лучших.
Регистрация: 3.06.2014
№7 Написал: alx64 (Сегодня, 18:56) #
  • -3
  •  (5)

попа жопа,
эй пидор заткни сраное о пока не прилетело!!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 2.09.2016
№6 Написал: попа жопа (Сегодня, 18:51) #
  • -1
  •  (3)

надо удалять Натхо-гол в пустые ворота а где феер плей затем Вернблума да и Васина в общем всех и за все за то что они конюшня на радостьнародным да им ли горевать игру с уфой сделают а там и долоко рукой подать laughing
Регистрация: 21.10.2017
№5 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 18:45) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: alx64
сраное мясо заткни свой сраный рот!!!!!

а чего он не так написал?


--------------------
найду
Регистрация: 13.04.2008
№4 Написал: alx64 (Сегодня, 18:41) #
  • -5
  •  (9)

anatolik189,
сраное мясо заткни свой сраный рот!!!!!
Регистрация: 2.09.2016
№3 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 18:36) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Судейка пожалел коней.Вернблума надо было удалять,да и пол-состава ЦСКА надо было сажать на карточки,а тренеришку ЦСКА надо было ваще удалять с поля.
Регистрация: 2.04.2012
№2 Написал: василич (Сегодня, 18:34) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
спасибо за игру,Акинфеев лучший!!!
Регистрация: 1.04.2017
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 18:33) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Хороший матч.Зрелищный.
Регистрация: 21.11.2016
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