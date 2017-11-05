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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Константин Савичев: надо набирать очки в каждом матче, выходить как на последний бой, но чего-то у нас не хватает (1)
Бей, психуй, удаляй! «Локомотив» и ЦСКА зажгли
От уставших после еврокубков и унылых по своей сути «Локомотива» и ЦСКА ожидали упорного тактического матча с элементами борьбы. Борьба действительно присутствовала в избытке, но заскучать при просмотре дерби точно было невозможно.
Не уставшая четвёрка
«Локомотив» бездарно провёл домашний матч с «Шерифом» и теперь рискует не попасть в плей-офф Лиги Европы. При этом не сказать, что Сёмин выпустил прямо-таки дублирующий состав, хотя из появившихся в старте сегодня 4 игрока не сыграли в четверг ни минуты: это Коченков, о существовании которого уже забыли все, кроме Сёмина, Рыбус, Михалик и Фарфан. Однако большая часть лидеров всё-таки отбегала полный матч с молдованами.
Гончаренко множества возможностей удивить составом не имеет. Удивлять пришлось неприятно: из-за мышечного повреждения Головина на поле впервые в старте появился Хетаг Хосонов. Количество молодёжи, привлекаемой в основе, в ЦСКА больше, чем в любой другой российской команде. Также из сюрпризов стоит выделить появление Набабкина. Впереди вместе с Вернблумом появились Дзагоев и Витиньо, сыгравшие в Швейцарии по тайму. Какими же разными они получились...
Не выбиваясь из общего ряда
Вывеска «Локомотив» – ЦСКА смотрелась с одной стороны сочно, но с футбольной точки зрения вообще не привлекала. По идее, на поле должны были получиться тягомотные шахматы двух совсем не весёлых уставших и после еврокубков команд. Но в 1-м туре 2-го круга все команды словно решили начать всё сначала.
В этом туре забили все команды, выходившие на поле, кроме «Ростова». Причём в каждом из матчей, кроме, опять же, игры «Ахмат» – «Ростов», счёт открывали в первые 17 минут. В Черкизово это произошло уже на 14-й. ЦСКА пошёл вперёд не так рьяно, как в матчах с «Зенитом» и «Арсеналом», но получил.
«Локомотив» – команда контратакующая, испытывающая проблемы в позиционном нападении, но при этом не надо забывать, что мало у кого в нашем чемпионате есть такие техничные и умные игроки. Это относится не только к Фернандешу и Алексею Миранчуку, но и Фарфану с Антоном. Эти парни прекрасно поняли друг друга и прекрасно исполнили стеночку, воспользовавшись неготовностью к жёсткой борьбе в Премьер-лиге Хосонова и задержкой Фернандеса, которая вынудила Набабкина уйти вправо и нарушить компактность обороны.
Повод не вызывать Денисова найден
Игроки «Локомотива» должны были чувствовать себя превосходно: они получали уязвимого при контратаках соперника, который должен был идти вперёд. Но вместо развития успеха и опасных моментов у ворот Акинфеева хозяева менее чем через четверть часа пропустили ответный мяч.
Витиньо является лидером Лиги чемпионов по количеству ударов, очень много бьёт и в чемпионате, но демонстрирует просто уникальную неэффективность. В такой ситуации бразильца наверняка захлестнула неуверенность, но на 28-й минуте он великолепно финтами сбросил с хвоста Пейчиновича и, получив обратный пас на Щенникова, ударил с линии штрафной точно в уголок. Серия безголевых ударов Вити остановилась на числе 25.
Естественно, матч не мог не посетить Станислав Черчесов. Тренер сборной, вчера присутствовавший на матче «Балтика» – «Оренбург» и видимо искавший там опорника, наверняка вздохнул с облегчением, когда Игорь Денисов махнул мимо мяча, после чего Витиньо направил его в ворота. Ответ на вопрос «Почему Денисова нет в сборной?» спустя полтора года наконец готов.
Игра идёт не по рельсам
После того, как счёт стал равным, «Локомотив» атаковал поинтереснее. Наконец начали подключаться и защитники, но навесы Игнатьева и Рыбуса получились ужасными. Зато комбинировали лидеры чемпионата довольно интересно. Фернандеш, Миранчуки, Фарфан старались играть в одно касание, обострять, постоянно двигать мяч и отрезать соперников, забил гол из офсайда, но...
Далее игра пошла не по тем рельсам. Вновь весомую роль сыграл Витиньо, обыгравший Денисова на входе в штрафную, а затем и Игнатьева около лицевой. Подача бразильца, желание Дзагоева достать безнадёжный мяч, нерасчётливость Конченкова и нахождение в нужном месте Натхо предопределили результат, который не очень вырисовывался по игре, но явно просматривался в тенденциях сегодняшнего дня, где гости уже дважды победили 2:1.
Заразительный пример
Матч прошлого тура ЦСКА завершал в меньшинстве из-за удаления Кучаева. Там можно было сказать, что погорячился не только Костя, но и арбитр, не пожалевший молодого парня. Но жалеть Хосонова в начале 2-го тайма у Карасёва возможности не было. Хетаг проигрывал сегодня много борьбы, часто не успевал, оттого и получил первую карту на Фарфане. Во втором эпизоде он шипами наступил на ногу Михалика, так что после просмотра повтора заберёт свои слова «Я его даже не тронул б**** ** твою мать!» обратно.
Hysteria
Анализировать дальнейшее течение игры было решительно невозможно, поскольку из футбола дело перетекло в стычки, приступы истерики и споры о предъявленных и непредъявленных карточках. Естественно, жёлтая не могли пройти мимо Вернблума, который в эпизоде с удалением Хосонова чуть не бросался с кулаками на судью. О том, что и как орал швед Карасёву, я уж молчу. Так что карточка Понтуса за удар локтём Миранчука должна была стать для него 2-й,но за агрессию в свою сторону Карасёв не наказал, а за агрессию в сторону Миранчука наказать уже не мог. А наказать мог и красной, кстати, но решил не добивать ЦСКА. Да и не будем забывать, что это Вернблум, ему можно.
С Гончаренко же снова случился психоз, который должен был отступить после «Базеля». Тренер ЦСКА срывается в последнее время на всех подряд. Возможно, огня добавило и то, что в перерыве он не заменил Хосонова, не учтя опыта предыдущей недели. Наверняка тренеру должна была прийти мысль перестраховаться и убрать неуспевающего молодого игрока, висящего на карте.
Безумие должно продолжаться!
Больше матчи ЦСКА в последнее время приобретают характерную черту: они всё меньше похожи на игру и больше – на драку, бойню. Причём травмы игроки сталкивались не только друг с другом, но и со штангами.
ЦСКА держался как мог, но удивило, что игравшая вдесятером и ведущая в счёте команда дважды была застигнута врасплох контратаками. Сначала длинный заброс привёл к пенальти Васина на Фарфане (эпизод был очень трудным, мне вообще поначалу показалось, что это штрафной и красная, а не пенальти и жёлтая), а затем «Локомотив» с численным преимуществом вывалился на отсутствовавшую правую часть обороны ЦСКА. С «точки» Фернандеш Акинфееву не забил, а с игры разобрался как надо.
В общем, если это не боевая ничья, то я не знаю, что это такое.
"Локомотив": Коченков, Кверквелия, Михалик (Коломейцев, 69), Пейчинович, Денисов, Игнатьев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Рыбус, Фернандеш, Фарфан.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Васин, А. Березуцкий, Фернандес, Натхо, Щенников, Вернблум, Хосонов, Дзагоев (Миланов, 80), Витиньо (Жамалетдинов, 83).
Предупреждения: Хосонов, 40, А. Березуцкий, 48, Вернблум, 57, Рыбус, 62, Васин, 75.
Удаление: Хосонов, 49.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Не уставшая четвёрка
«Локомотив» бездарно провёл домашний матч с «Шерифом» и теперь рискует не попасть в плей-офф Лиги Европы. При этом не сказать, что Сёмин выпустил прямо-таки дублирующий состав, хотя из появившихся в старте сегодня 4 игрока не сыграли в четверг ни минуты: это Коченков, о существовании которого уже забыли все, кроме Сёмина, Рыбус, Михалик и Фарфан. Однако большая часть лидеров всё-таки отбегала полный матч с молдованами.
Гончаренко множества возможностей удивить составом не имеет. Удивлять пришлось неприятно: из-за мышечного повреждения Головина на поле впервые в старте появился Хетаг Хосонов. Количество молодёжи, привлекаемой в основе, в ЦСКА больше, чем в любой другой российской команде. Также из сюрпризов стоит выделить появление Набабкина. Впереди вместе с Вернблумом появились Дзагоев и Витиньо, сыгравшие в Швейцарии по тайму. Какими же разными они получились...
Не выбиваясь из общего ряда
Вывеска «Локомотив» – ЦСКА смотрелась с одной стороны сочно, но с футбольной точки зрения вообще не привлекала. По идее, на поле должны были получиться тягомотные шахматы двух совсем не весёлых уставших и после еврокубков команд. Но в 1-м туре 2-го круга все команды словно решили начать всё сначала.
В этом туре забили все команды, выходившие на поле, кроме «Ростова». Причём в каждом из матчей, кроме, опять же, игры «Ахмат» – «Ростов», счёт открывали в первые 17 минут. В Черкизово это произошло уже на 14-й. ЦСКА пошёл вперёд не так рьяно, как в матчах с «Зенитом» и «Арсеналом», но получил.
«Локомотив» – команда контратакующая, испытывающая проблемы в позиционном нападении, но при этом не надо забывать, что мало у кого в нашем чемпионате есть такие техничные и умные игроки. Это относится не только к Фернандешу и Алексею Миранчуку, но и Фарфану с Антоном. Эти парни прекрасно поняли друг друга и прекрасно исполнили стеночку, воспользовавшись неготовностью к жёсткой борьбе в Премьер-лиге Хосонова и задержкой Фернандеса, которая вынудила Набабкина уйти вправо и нарушить компактность обороны.
Повод не вызывать Денисова найден
Игроки «Локомотива» должны были чувствовать себя превосходно: они получали уязвимого при контратаках соперника, который должен был идти вперёд. Но вместо развития успеха и опасных моментов у ворот Акинфеева хозяева менее чем через четверть часа пропустили ответный мяч.
Витиньо является лидером Лиги чемпионов по количеству ударов, очень много бьёт и в чемпионате, но демонстрирует просто уникальную неэффективность. В такой ситуации бразильца наверняка захлестнула неуверенность, но на 28-й минуте он великолепно финтами сбросил с хвоста Пейчиновича и, получив обратный пас на Щенникова, ударил с линии штрафной точно в уголок. Серия безголевых ударов Вити остановилась на числе 25.
Естественно, матч не мог не посетить Станислав Черчесов. Тренер сборной, вчера присутствовавший на матче «Балтика» – «Оренбург» и видимо искавший там опорника, наверняка вздохнул с облегчением, когда Игорь Денисов махнул мимо мяча, после чего Витиньо направил его в ворота. Ответ на вопрос «Почему Денисова нет в сборной?» спустя полтора года наконец готов.
Игра идёт не по рельсам
После того, как счёт стал равным, «Локомотив» атаковал поинтереснее. Наконец начали подключаться и защитники, но навесы Игнатьева и Рыбуса получились ужасными. Зато комбинировали лидеры чемпионата довольно интересно. Фернандеш, Миранчуки, Фарфан старались играть в одно касание, обострять, постоянно двигать мяч и отрезать соперников, забил гол из офсайда, но...
Далее игра пошла не по тем рельсам. Вновь весомую роль сыграл Витиньо, обыгравший Денисова на входе в штрафную, а затем и Игнатьева около лицевой. Подача бразильца, желание Дзагоева достать безнадёжный мяч, нерасчётливость Конченкова и нахождение в нужном месте Натхо предопределили результат, который не очень вырисовывался по игре, но явно просматривался в тенденциях сегодняшнего дня, где гости уже дважды победили 2:1.
Заразительный пример
Матч прошлого тура ЦСКА завершал в меньшинстве из-за удаления Кучаева. Там можно было сказать, что погорячился не только Костя, но и арбитр, не пожалевший молодого парня. Но жалеть Хосонова в начале 2-го тайма у Карасёва возможности не было. Хетаг проигрывал сегодня много борьбы, часто не успевал, оттого и получил первую карту на Фарфане. Во втором эпизоде он шипами наступил на ногу Михалика, так что после просмотра повтора заберёт свои слова «Я его даже не тронул б**** ** твою мать!» обратно.
Hysteria
Анализировать дальнейшее течение игры было решительно невозможно, поскольку из футбола дело перетекло в стычки, приступы истерики и споры о предъявленных и непредъявленных карточках. Естественно, жёлтая не могли пройти мимо Вернблума, который в эпизоде с удалением Хосонова чуть не бросался с кулаками на судью. О том, что и как орал швед Карасёву, я уж молчу. Так что карточка Понтуса за удар локтём Миранчука должна была стать для него 2-й,но за агрессию в свою сторону Карасёв не наказал, а за агрессию в сторону Миранчука наказать уже не мог. А наказать мог и красной, кстати, но решил не добивать ЦСКА. Да и не будем забывать, что это Вернблум, ему можно.
Вернблум - феномен. Единственный человек в мире, которого боятся судьи. Что-то знает про них? Иначе как объяснить вот это всё.— Mike Goncharov (@gribo4ki) November 5, 2017
С Гончаренко же снова случился психоз, который должен был отступить после «Базеля». Тренер ЦСКА срывается в последнее время на всех подряд. Возможно, огня добавило и то, что в перерыве он не заменил Хосонова, не учтя опыта предыдущей недели. Наверняка тренеру должна была прийти мысль перестраховаться и убрать неуспевающего молодого игрока, висящего на карте.
Безумие должно продолжаться!
Больше матчи ЦСКА в последнее время приобретают характерную черту: они всё меньше похожи на игру и больше – на драку, бойню. Причём травмы игроки сталкивались не только друг с другом, но и со штангами.
ЦСКА держался как мог, но удивило, что игравшая вдесятером и ведущая в счёте команда дважды была застигнута врасплох контратаками. Сначала длинный заброс привёл к пенальти Васина на Фарфане (эпизод был очень трудным, мне вообще поначалу показалось, что это штрафной и красная, а не пенальти и жёлтая), а затем «Локомотив» с численным преимуществом вывалился на отсутствовавшую правую часть обороны ЦСКА. С «точки» Фернандеш Акинфееву не забил, а с игры разобрался как надо.
В общем, если это не боевая ничья, то я не знаю, что это такое.
Чемпионат России
16 тур
"Локомотив" - ЦСКА 2:2
Голы: Ан. Миранчук, 14, Фернандеш, 87 - Витиньо, 28, Натхо, 42.
Нереализованный пенальти: Фернандеш, 75.
16 тур
"Локомотив" - ЦСКА 2:2
Голы: Ан. Миранчук, 14, Фернандеш, 87 - Витиньо, 28, Натхо, 42.
Нереализованный пенальти: Фернандеш, 75.
"Локомотив": Коченков, Кверквелия, Михалик (Коломейцев, 69), Пейчинович, Денисов, Игнатьев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Рыбус, Фернандеш, Фарфан.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Васин, А. Березуцкий, Фернандес, Натхо, Щенников, Вернблум, Хосонов, Дзагоев (Миланов, 80), Витиньо (Жамалетдинов, 83).
Предупреждения: Хосонов, 40, А. Березуцкий, 48, Вернблум, 57, Рыбус, 62, Васин, 75.
Удаление: Хосонов, 49.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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