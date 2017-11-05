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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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21:23
Массимо Каррера: если пропущенный гол нужен, чтобы разбудить команду, я под это не подпишусь (6)
Массимо Каррера: если пропущенный гол нужен, чтобы разбудить команду, я под это не подпишусь (6)
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Массимо Каррера: если пропущенный гол нужен, чтобы разбудить команду, я под это не подпишусь
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал победу над "Уфой" (3:1) в шестнадцатом туре чемпионата России.
"Стал ли быстрый пропущенный мяч хорошим раздражителем? Мы не ожидали, что нам забьют подобный гол. Потом команда хорошо отреагировала. Мы провели хороший матч, мало рисковали. Если пропущенный гол нужен, чтобы разбудить команду, я под это не подпишусь. Это, конечно же, неправильно", - сказал итальянец в эфире телеканала "Наш футбол".
"Стал ли быстрый пропущенный мяч хорошим раздражителем? Мы не ожидали, что нам забьют подобный гол. Потом команда хорошо отреагировала. Мы провели хороший матч, мало рисковали. Если пропущенный гол нужен, чтобы разбудить команду, я под это не подпишусь. Это, конечно же, неправильно", - сказал итальянец в эфире телеканала "Наш футбол".
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