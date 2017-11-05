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Массимо Каррера: если пропущенный гол нужен, чтобы разбудить команду, я под это не подпишусь

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал победу над "Уфой" (3:1) в шестнадцатом туре чемпионата России.

"Стал ли быстрый пропущенный мяч хорошим раздражителем? Мы не ожидали, что нам забьют подобный гол. Потом команда хорошо отреагировала. Мы провели хороший матч, мало рисковали. Если пропущенный гол нужен, чтобы разбудить команду, я под это не подпишусь. Это, конечно же, неправильно", - сказал итальянец в эфире телеканала "Наш футбол".
Сегодня, 21:23
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№6 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 21:41) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
yuri

Отсосали, сэр? Понравилось?


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№5 Написал: Шмайхель (Сегодня, 21:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Hitman
пропущенный гол в начале игры это реально лишняя подпитка для Спартака,а вот если бы вату катали и на 80 минуте пропустили,это был бы приговор,а так как с Нальчиком это пошло только на пользу,волевые победы это вдвойне ценно для команды
..А с Севильей как быть .?.Катали вату весь матч ,а заиграли только после собственного забитого мяча?


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От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:36) #
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Цитата: ajax101
В Спартаке остаётся открытым вопрос с мотивацией игроков



Тебя просто въи. и .Так надо.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№3 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 21:31) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
В Спартаке остаётся открытым вопрос с мотивацией игроков
Регистрация: 14.04.2008
№2 Написал: Hitman (Сегодня, 21:27) #
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  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
пропущенный гол в начале игры это реально лишняя подпитка для Спартака,а вот если бы вату катали и на 80 минуте пропустили,это был бы приговор,а так как с Нальчиком это пошло только на пользу,волевые победы это вдвойне ценно для команды
Регистрация: 20.04.2017
№1 Написал: chpockman Хвастовичи (Сегодня, 21:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
Брависсимо!!!!
Регистрация: 21.10.2013
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