Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:23
Массимо Каррера: если пропущенный гол нужен, чтобы разбудить команду, я под это не подпишусь (6)
Массимо Каррера: если пропущенный гол нужен, чтобы разбудить команду, я под это не подпишусь (6)
20:53
"Зенит" снова не забивает (46)
"Зенит" снова не забивает (46)
20:52
Анатолий Бышовец: некоторые эпизоды в дерби были рассужены с каким-то таким двойным стандартом
Анатолий Бышовец: некоторые эпизоды в дерби были рассужены с каким-то таким двойным стандартом
20:04
Владимир Пономарев: надо отдать должное Карасеву, он справился и отсудил матч на хорошем уровне (1)
Владимир Пономарев: надо отдать должное Карасеву, он справился и отсудил матч на хорошем уровне (1)
17:12
Константин Савичев: надо набирать очки в каждом матче, выходить как на последний бой, но чего-то у нас не хватает (1)
Константин Савичев: надо набирать очки в каждом матче, выходить как на последний бой, но чего-то у нас не хватает (1)
Илья Геркус: ещё в середине 19-го века паровозы вытеснили коней на обочину истории
Президент "Локомотива" Илья Геркус после ничьей с ЦСКА (2:2) выразил мнение, что "железнодорожники" продолжают прогрессировать, несмотря на потерю очков в сегодняшней встрече.
"Прогресс всё равно не остановить! Ещё в середине 19-го века паровозы вытеснили коней на обочину истории", - написал Геркус.
"Прогресс всё равно не остановить! Ещё в середине 19-го века паровозы вытеснили коней на обочину истории", - написал Геркус.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.