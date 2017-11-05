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Илья Геркус: ещё в середине 19-го века паровозы вытеснили коней на обочину истории

Президент "Локомотива" Илья Геркус после ничьей с ЦСКА (2:2) выразил мнение, что "железнодорожники" продолжают прогрессировать, несмотря на потерю очков в сегодняшней встрече.

"Прогресс всё равно не остановить! Ещё в середине 19-го века паровозы вытеснили коней на обочину истории", - написал Геркус.

Сегодня, 21:31
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№7 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 21:46) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
laughing laughing laughing


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№6 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 21:45) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Геркус, мать-перемать, что за быдлячество? Ты пацан еще что-ли, у тебя сейчас живой пример для подражания в плане общения перед глазами на месте главного тренера... Ну мы с конями принципиальные соперники, но не враги. Или тебя в детстве лошадь за мягкое место укусила? Неприятно.
Регистрация: 12.06.2016
№5 Написал: Hitman (Сегодня, 21:41) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
а ведь факт неоспоримый,но ослы будут просить доказательств,сидя по теткиным чуланам sweat_smile
Регистрация: 20.04.2017
№4 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 21:38) #
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Цитата: Сибирячок
Какой только бред в голову не ударит ...

действительно,в 41 конницей на танки перли еще..
Регистрация: 22.11.2014
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:37) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: SHIGA
А кто ослов вытеснил ?

Да что то паровозов на дороге я не вижу. Их то кто вытеснил?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 21:35) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
joy а ведь хер что скажешь ))
А кто ослов вытеснил ? laughing
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:34) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Сибирь»
Какой только бред в голову не ударит ...


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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