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"Реал" разгромил "Лас-Пальмас"

Матч 11-го тура чемпионата Испании "Реал" – "Лас-Пальмас" завершился крупной победой "сливочных".

Чемпионат Испании

11 тур

"Реал Мадрид" - "Лас-Пальмас" 3:0

Голы: Касемиро, 41, Асенсио, 56, Иско, 74

"Реал Мадрид": Касилья, Начо, Марсело, Вальехо, Рамос, Касемиро (Льоренте, 68), Кроос (Сьи, 78), Асенсио, Иско, Роналду, Бензема

"Лас-Пальмас": Лисоайн, Мичел, Кастельяно, Бигас, Лемос, Чимо, Гомес (Реми, 64), Кастельяно, Витоло, Аквилани (Эрнан, 83), Кальери

Предупреждения: Иско, 45, Кроос, 64, Чимо, 79
Теги: Реал Лас-Пальмас
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