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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Пассивный Дзюба и невезучий Мирзов. Сборная неудачников 16-го тура
В российской Премьер-лиге стартовал второй круг. Шестнадцатый тур ознаменовался очередным слабым матчем «Зенита», удалением ещё одного молодого футболиста ЦСКА, а также первым за долгое время провалом защитной линии «Амкара». Rusfootball.info рассказывает о главных неудачниках игрового уик-энда.
Вратарь
Александр Довбня («СКА-Хабаровск»)
У нас было несколько претендентов среди вратарей на попадание в сборную неудачников тура. В итоге, наш выбор пал на голкипера хабаровского СКА, неуверенно сыгравшего в эпизоде со вторым пропущенным мячом, который оказался для тульского «Арсенала» победным.
Защитники
Сергей Сухарев («Тосно»)
Правый защитник коллектива из Ленинградской области провалил встречу против «Краснодара». Именно с его фланга «быки» развивали подавляющее большинство своих атак. Рамирес и Классон доминировали на этой бровке на протяжении всего матча. Кроме того, именно Сухарев своим нерасчётливым выносом мяча спровоцировал третий гол «Краснодара».
Виктор Васин (ЦСКА)
Виктор продолжает играть нестабильно. Качественный матч в его исполнении против «Базеля» в Лиге чемпионов сменился невразумительными действиями в дерби против «Локомотива». Васин в эпизоде с первым пропущенным мячом не сумел нейтрализовать Антона Миранчука, а чуть позже он ещё и одиннадцатиметровый в собственные ворота «привёз», который, на счастье ЦСКА, Акинфеев отразил.
Дмитрий Белоруков («Амкар»)
Возвращение опытного защитника в Пермь явно пошло на пользу команде Гаджи Гаджиева. Нынешней осенью «Амкар» уже выдал «сухую» серию из пяти матчей подряд. Однако встреча против «Анжи» стала первой по-настоящему провальной для защитной линии уральцев за долгое время. С августа пермяки не пропускали больше одного мяча за игру, и в воскресенье эта серия прервалась. Что касается самого Белорукова, то он в эпизоде с первым голом махачкалинцев неуклюжим образом махнул ногой мимо игрового снаряда, пытаясь прервать фланговый прострел соперника, и позволил Маркелову ударом с близкого расстояния расстрелять ворот Нигматуллина.
Павел Аликин («Уфа»)
«Уфа» здорово начала встречу против «Спартака» на «Открытие Арене», захватив лидерство в дебюте первого тайма. Однако сохранить преимущество в счёте хотя бы до перерыва команда Сергея Семака не смогла, пропустив гол со штрафного от Фернандо, который в свои ворот «привёз» именно Аликин. Забитый бразильцем мяч внёс перелом в игру, и во второй сорокапятиминутке действующий чемпион уверенно дожал уфимцев.
Иван Мельников («Амкар»)
Впервые в текущем сезоне Гаджи Гаджиев доверил место в основном составе молодому фланговому защитнику, и он отыграл эту встречу крайне нестабильно. Да, именно Иван стал автором результативной передачи на Костюкова, однако все положительные усилия двадцатилетнего футболиста перечеркнуло нелепое падение на ровном месте, благодаря которому Маркелов спокойно убежал на рандеву с Нигматуллиным и оформил дубль.
Полузащитники
Игорь Денисов («Локомотив»)
После выдающегося матча против «Зенита», в котором Игорь божил на поле, следующие две встречи нынешний капитан «Локомотива» провёл не лучшим образом. Много заметных ошибок Денисов допустил как во встрече против «Шерифа», так и в воскресном дерби против ЦСКА. Опорного полузащитника «железнодорожников» можно смело считать главным виновником гола Витиньо. Не сумел он сдержать бразильца в том эпизоде и позволил тому поразить владения Коченкова.
Александр Ерохин («Зенит»)
«Зенит» сейчас демонстрирует слабый футбол, и Ерохин – один из футболистов, к игре которого имеется наибольшее количество претензий. Да, матч против Казани не получился таким же провальным для Александра, как поединок против «Локомотива», однако никакого заметного прогресса в его действиях мы не увидели. Часто полузащитник ошибался в простых ситуациях, из-за которых многие перспективные атаки петербуржцев захлёбывались в самый неподходящий момент.
Хетаг Хосонов (ЦСКА)
Второй тур подряд ЦСКА подводит молодой футболист. В матче против «Арсенала» удаление схлопотал Константин Кучаев, а в дерби против «Локомотива» на красную карточку наиграл Хосонов. Да, и к первому пропущенному «армейцами» мячу Хетаг также причастен. Не сумел Хетаг жёстко поставить ногу и выиграть борьбу за игровой снаряд у Антона Миранчука в том эпизоде. Слабый матч провёл девятнадцатилетний полузащитник.
Резиуан Мирзов («Тосно»)
Нельзя сказать, что вингер «Тосно» провалил игру против «Краснодара». Напротив, он был одним из самых заметных игроков на поле в составе обеих команд. Другое дело, что Резиуан запорол несколько голевых моментов. Реализуй их Мирзов, команда Дмитрия Парфёнова вполне могла бы побороться за положительный результат в субботнем матче.
Нападающий
Артём Дзюба («Зенит»)
Голевая «засуха» Артёма в Премьер-лиге продолжается. Роберто Манчини вновь доверил форварду место в основном составе, однако Дзюба снова не воспользовался предоставленным шансом. Он плохо цеплялся за мячи и, по сути, вхолостую пробегал весь матч, не сумев даже ни одного момента создать собственными усилиями возле ворот Джанаева.
Главный тренер: Леонид Кучук («Ростов»)
Сложный период сейчас переживает «Ростов». От яркого начала чемпионата в исполнении клуба с берегов Дона не осталась и следа. В чемпионате южане не побеждают уже десять матчей кряду, недавно случился вылет из Кубка России. В общем, много вопросов имеется к работе Леонида Кучука в последнее время.
Андрей Жаркой, Rusfootball.info
Вратарь
Александр Довбня («СКА-Хабаровск»)
У нас было несколько претендентов среди вратарей на попадание в сборную неудачников тура. В итоге, наш выбор пал на голкипера хабаровского СКА, неуверенно сыгравшего в эпизоде со вторым пропущенным мячом, который оказался для тульского «Арсенала» победным.
Защитники
Сергей Сухарев («Тосно»)
Правый защитник коллектива из Ленинградской области провалил встречу против «Краснодара». Именно с его фланга «быки» развивали подавляющее большинство своих атак. Рамирес и Классон доминировали на этой бровке на протяжении всего матча. Кроме того, именно Сухарев своим нерасчётливым выносом мяча спровоцировал третий гол «Краснодара».
Виктор Васин (ЦСКА)
Виктор продолжает играть нестабильно. Качественный матч в его исполнении против «Базеля» в Лиге чемпионов сменился невразумительными действиями в дерби против «Локомотива». Васин в эпизоде с первым пропущенным мячом не сумел нейтрализовать Антона Миранчука, а чуть позже он ещё и одиннадцатиметровый в собственные ворота «привёз», который, на счастье ЦСКА, Акинфеев отразил.
Дмитрий Белоруков («Амкар»)
Возвращение опытного защитника в Пермь явно пошло на пользу команде Гаджи Гаджиева. Нынешней осенью «Амкар» уже выдал «сухую» серию из пяти матчей подряд. Однако встреча против «Анжи» стала первой по-настоящему провальной для защитной линии уральцев за долгое время. С августа пермяки не пропускали больше одного мяча за игру, и в воскресенье эта серия прервалась. Что касается самого Белорукова, то он в эпизоде с первым голом махачкалинцев неуклюжим образом махнул ногой мимо игрового снаряда, пытаясь прервать фланговый прострел соперника, и позволил Маркелову ударом с близкого расстояния расстрелять ворот Нигматуллина.
Павел Аликин («Уфа»)
«Уфа» здорово начала встречу против «Спартака» на «Открытие Арене», захватив лидерство в дебюте первого тайма. Однако сохранить преимущество в счёте хотя бы до перерыва команда Сергея Семака не смогла, пропустив гол со штрафного от Фернандо, который в свои ворот «привёз» именно Аликин. Забитый бразильцем мяч внёс перелом в игру, и во второй сорокапятиминутке действующий чемпион уверенно дожал уфимцев.
Иван Мельников («Амкар»)
Впервые в текущем сезоне Гаджи Гаджиев доверил место в основном составе молодому фланговому защитнику, и он отыграл эту встречу крайне нестабильно. Да, именно Иван стал автором результативной передачи на Костюкова, однако все положительные усилия двадцатилетнего футболиста перечеркнуло нелепое падение на ровном месте, благодаря которому Маркелов спокойно убежал на рандеву с Нигматуллиным и оформил дубль.
Полузащитники
Игорь Денисов («Локомотив»)
После выдающегося матча против «Зенита», в котором Игорь божил на поле, следующие две встречи нынешний капитан «Локомотива» провёл не лучшим образом. Много заметных ошибок Денисов допустил как во встрече против «Шерифа», так и в воскресном дерби против ЦСКА. Опорного полузащитника «железнодорожников» можно смело считать главным виновником гола Витиньо. Не сумел он сдержать бразильца в том эпизоде и позволил тому поразить владения Коченкова.
Александр Ерохин («Зенит»)
«Зенит» сейчас демонстрирует слабый футбол, и Ерохин – один из футболистов, к игре которого имеется наибольшее количество претензий. Да, матч против Казани не получился таким же провальным для Александра, как поединок против «Локомотива», однако никакого заметного прогресса в его действиях мы не увидели. Часто полузащитник ошибался в простых ситуациях, из-за которых многие перспективные атаки петербуржцев захлёбывались в самый неподходящий момент.
Хетаг Хосонов (ЦСКА)
Второй тур подряд ЦСКА подводит молодой футболист. В матче против «Арсенала» удаление схлопотал Константин Кучаев, а в дерби против «Локомотива» на красную карточку наиграл Хосонов. Да, и к первому пропущенному «армейцами» мячу Хетаг также причастен. Не сумел Хетаг жёстко поставить ногу и выиграть борьбу за игровой снаряд у Антона Миранчука в том эпизоде. Слабый матч провёл девятнадцатилетний полузащитник.
Резиуан Мирзов («Тосно»)
Нельзя сказать, что вингер «Тосно» провалил игру против «Краснодара». Напротив, он был одним из самых заметных игроков на поле в составе обеих команд. Другое дело, что Резиуан запорол несколько голевых моментов. Реализуй их Мирзов, команда Дмитрия Парфёнова вполне могла бы побороться за положительный результат в субботнем матче.
Нападающий
Артём Дзюба («Зенит»)
Голевая «засуха» Артёма в Премьер-лиге продолжается. Роберто Манчини вновь доверил форварду место в основном составе, однако Дзюба снова не воспользовался предоставленным шансом. Он плохо цеплялся за мячи и, по сути, вхолостую пробегал весь матч, не сумев даже ни одного момента создать собственными усилиями возле ворот Джанаева.
Главный тренер: Леонид Кучук («Ростов»)
Сложный период сейчас переживает «Ростов». От яркого начала чемпионата в исполнении клуба с берегов Дона не осталась и следа. В чемпионате южане не побеждают уже десять матчей кряду, недавно случился вылет из Кубка России. В общем, много вопросов имеется к работе Леонида Кучука в последнее время.
Андрей Жаркой, Rusfootball.info
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