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Джефферсон Фарфан попал в команду недели FIFA 18 (фото)

Форвард "Локомотива" Джефферсон Фарфан включен в команду недели FIFA 18 Ultimate Team.

Теги: Фарфан Локомотив
Сегодня, 10:27
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