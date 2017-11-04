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adidas прокомментировал появление Тимати в форме сборной России в день ее презентации

В пресс-службе adidas прокомментировали появление в новой форме сборной России рэпера Тимати на его концерте в СК "Олимпийский" 4 ноября.

"Показав домашнюю форму сборной России в день её официального представления публике вместе с одним из самых популярных российских рэп-исполнителей и поклонником спорта на его сольном концерте, мы хотели подчеркнуть, что поддерживать сборную нашей страны на грядущем главном футбольном событии следующего года будут все поколения болельщиков, все жители России", - пояснили в пресс-службе adidas.



Чемпионат
Теги: Сборная России
Сегодня, 10:34
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№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 11:35) #
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online
Болеет за:
«Терек»
Тимоти и Кадыров, это люди, которых я уважаю, которые всего в своей жизни добились сами, без денежных вливаний. Надеюсь, что Адидас и великому Рамзану Ахматовичу тоже подарил футболку, раньше всех остальных, потому, что там знают самых уважаемых людей в России. Теперь и самому не стыдно будет одеть такую футболку и пойти болеть за сборную.
Регистрация: 7.05.2017
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