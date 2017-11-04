adidas прокомментировал появление Тимати в форме сборной России в день ее презентации

Футболка твоего поколения. Домашняя форма @TeamRussia для 2018 @fifaworldcup. #ясоздаю A post shared by adidas Russia (@adidasrussia) on Nov 4, 2017 at 1:15pm PDT

В пресс-службе adidas прокомментировали появление в новой форме сборной России рэпера Тимати на его концерте в СК "Олимпийский" 4 ноября."Показав домашнюю форму сборной России в день её официального представления публике вместе с одним из самых популярных российских рэп-исполнителей и поклонником спорта на его сольном концерте, мы хотели подчеркнуть, что поддерживать сборную нашей страны на грядущем главном футбольном событии следующего года будут все поколения болельщиков, все жители России", - пояснили в пресс-службе adidas.