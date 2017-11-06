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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Марат Измайлов: с "Араратом" все решили цивилизованно, я ушел не из-за травмы
35-летний Марат Измайлов рассказал, почему покинул московский "Арарат" в разгар сезона.
– Я ушел не из-за травмы. Истинные причины озвучивать некорректно, ведь это касается не только меня, но и руководителей клуба, к которым отношусь с уважением. Мы расстались тепло, по-дружески. Пусть это останется нашим внутренним делом. Могу лишь заверить: здесь и близко не было никаких конфликтов, скандалов. Все решили цивилизованно. Очень рад, что мне пошли навстречу.
– Получается, инициатором ухода были вы?
– Да.
– Вы провели в "Арарате" три месяца, хотя договор был рассчитан на год. Легко уладили формальности по разрыву соглашения?
– Безусловно, это было не так просто. Не совсем нормально, когда профессиональный футболист уходит до истечения срока действия контракта. На расторжение потребовалось некоторое время. Но главное, что удалось легко найти общий язык.
– После десятилетнего отсутствия вы играли за московский клуб и вот снова покинули родину. Родители расстроились?
– Родители всегда хотят лучшего для своих детей. В этом плане они мне доверяют. Папа немного расстроился. Он снова приходил на стадион, лицезрел мою игру вживую. Сейчас такой возможности нет. Но это единственное, из-за чего стоит огорчаться.
– Вы провели в ПФЛ четыре матча, забили два мяча. Отличный КПД! Но играли все-таки мало. Виной тому исключительно травмы?
– Я приехал чуть позже остальных. На самом старте сезона мне позволили набрать форму, а команде – выступать составом, который наигрывался на сборах. Я плавно вливался в коллектив, схему игры. Проведя подряд несколько матчей, в Белгороде получил надрыв мышцы. Лечился около месяца, уже начал работать с командой. Но так совпало, что в тот период мы расторгли соглашение, я ушел.
Советский спорт
– Я ушел не из-за травмы. Истинные причины озвучивать некорректно, ведь это касается не только меня, но и руководителей клуба, к которым отношусь с уважением. Мы расстались тепло, по-дружески. Пусть это останется нашим внутренним делом. Могу лишь заверить: здесь и близко не было никаких конфликтов, скандалов. Все решили цивилизованно. Очень рад, что мне пошли навстречу.
– Получается, инициатором ухода были вы?
– Да.
– Вы провели в "Арарате" три месяца, хотя договор был рассчитан на год. Легко уладили формальности по разрыву соглашения?
– Безусловно, это было не так просто. Не совсем нормально, когда профессиональный футболист уходит до истечения срока действия контракта. На расторжение потребовалось некоторое время. Но главное, что удалось легко найти общий язык.
– После десятилетнего отсутствия вы играли за московский клуб и вот снова покинули родину. Родители расстроились?
– Родители всегда хотят лучшего для своих детей. В этом плане они мне доверяют. Папа немного расстроился. Он снова приходил на стадион, лицезрел мою игру вживую. Сейчас такой возможности нет. Но это единственное, из-за чего стоит огорчаться.
– Вы провели в ПФЛ четыре матча, забили два мяча. Отличный КПД! Но играли все-таки мало. Виной тому исключительно травмы?
– Я приехал чуть позже остальных. На самом старте сезона мне позволили набрать форму, а команде – выступать составом, который наигрывался на сборах. Я плавно вливался в коллектив, схему игры. Проведя подряд несколько матчей, в Белгороде получил надрыв мышцы. Лечился около месяца, уже начал работать с командой. Но так совпало, что в тот период мы расторгли соглашение, я ушел.
Советский спорт
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