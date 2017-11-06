Марат Измайлов: с "Араратом" все решили цивилизованно, я ушел не из-за травмы

35-летний Марат Измайлов рассказал, почему покинул московский "Арарат" в разгар сезона.– Я ушел не из-за травмы. Истинные причины озвучивать некорректно, ведь это касается не только меня, но и руководителей клуба, к которым отношусь с уважением. Мы расстались тепло, по-дружески. Пусть это останется нашим внутренним делом. Могу лишь заверить: здесь и близко не было никаких конфликтов, скандалов. Все решили цивилизованно. Очень рад, что мне пошли навстречу.– Да.– Безусловно, это было не так просто. Не совсем нормально, когда профессиональный футболист уходит до истечения срока действия контракта. На расторжение потребовалось некоторое время. Но главное, что удалось легко найти общий язык.– Родители всегда хотят лучшего для своих детей. В этом плане они мне доверяют. Папа немного расстроился. Он снова приходил на стадион, лицезрел мою игру вживую. Сейчас такой возможности нет. Но это единственное, из-за чего стоит огорчаться.– Я приехал чуть позже остальных. На самом старте сезона мне позволили набрать форму, а команде – выступать составом, который наигрывался на сборах. Я плавно вливался в коллектив, схему игры. Проведя подряд несколько матчей, в Белгороде получил надрыв мышцы. Лечился около месяца, уже начал работать с командой. Но так совпало, что в тот период мы расторгли соглашение, я ушел.