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Виталий Мутко: Вернблум вмазал локтём так, что красная должна была быть!

Виталий Мутко: Вернблум вмазал локтём так, что красная должна была быть!Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко ответил на вопросы журналистов по поводу грядущих матчей против Аргентины и Испании, а также высказал свое мнение насчёт судейства в дерби "Локомотив" - ЦСКА:

- Что думаете насчёт предстоящих игр сборной?

- Что касается матчей с Аргентиной и Испанией это очень важные матчи, к которым мы плавно подходили. До этого было достаточно много встреч с играми разных, а сейчас мы будем играть с участниками чемпионата мира, Аргентина одна из сильнейших сборных в мире, так что я рассчитываю и надеюсь, что игра будет важной с точки зрения потенциала команд и тех выводов, которые мы сделаем на заключительном этапе подготовки. В том числе это касается открытие стадиона «Лужники».

- Правда, что приглашение Аргентины обошлось дешевле, чем обычно в таких случаях?

- Есть сложившаяся практика в мировом футболе, когда топовые команды имеют экономические требования, но они всегда адекватные. Здесь вопрос в том, что должен быть перелет, проживание и питание за счет принимающей стороны. Ну и дележ доходов от матча. РФС никаких затрат на этот матч практически не понесет, мы надеемся их покроет прибыль от организации матча. Уровень безопасности? Все на отличном уровне. И я очень рад, что они сыграют ещё один матч в Краснодаре. Это важно с точки зрения впечатления аргентинцев от России.

- О чём говорили с тренером сборной и врачом?

- К сожалению, мы никак не можем потенциально собрать весь тот состав, на который рассчитывает тренер. Всегда травмы, особенно в последнем цикле. Мы видим, что очень напряженно идет чемпионат, что ребята играют в еврокубках, так что был очень сложный отрезок. Мы получили всю информацию о функциональном состоянии ребят на данный момент. Нам очень важно, чтобы здесь был Зобнин, пусть он не будет играть, но он будет с командой. Занятия по тактике очень важны. К сожалению, нет Головина, на которого мы сильно рассчитываем. Надеемся, что ребята, которые есть сейчас, покажут хороший уровень.

- Разговоры о результатах были?

- Конкретные результаты мы не обсуждали, мы говорили о том, что мы должны увидеть, что команда движется в определенном направлении, чтобы мы увидел тот футбол, в которой мы стремимся играть. Если будем это реализовывать, то придет и результат на табло.

- Как ситуация с билетами?

- На «Лужники» осталось тысяч двенадцать билетов, шестьдесят тысяч мы продали. В Петербурге мы только начали и пока продали около десяти тысяч. Сейчас начнется реклама, так что ожидаем полный стадион.

- Вчера играли ЦСКА и «Локомотив», судейство…

- Давайте сегодня отойдем от судейства. Мы очень много делаем на эмоциях, а этого не надо делать. Мы вот сейчас с парнями встречались, я спрашиваю, смотрите ли вы потом повторы, что вы на эмоциях делаете? Вы на ногу человеку наступили, локтём ударили. Вернблум на всю страну локтем вмазал так, что это красная должна была быть! А потом Гончаренко говорит, что было предвзятое судейство, его оправдают… Это смешно! Он должен был сразу дать красную карточку. Я хочу, чтобы мы все поняли, это судья, он принимает решение. Хочешь принимать решение? Иди и суди, а не тренируй. Да, иногда судья ошибается, но какого-то предвзятого судейства я не увидел. Бригада Карасева – наша лучшая бригада. В следующем году будем решать вопрос о видеоповторах, но это не решит всех проблем.

Rusfootball.info
Теги: Мутко Вернблум Карасев
Сегодня, 17:07
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№6 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 17:50) #
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online

Цитата: Bairys
Какой идиот придумал играть матч с испанцами во вторник в 21:45. Это

Наверное, тот, кто заплатил полторашку за их приезд, а затем выгодно продал права на трансляцию
Регистрация: 26.01.2007
№5 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 17:47) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Какой идиот придумал играть матч с испанцами во вторник в 21:45. Это только со стадиона в 12 ночи выходить. Почему хотя бы не на 8. ?
Регистрация: 10.09.2012
№4 Написал: Kostik (Сегодня, 17:45) #
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online

Гончаренко прав, конечно предвзятое, надо было двоих удалять, а удалил всего одного
Регистрация: 20.03.2008
№3 Написал: nami-sv (Сегодня, 17:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Пять матчей дисквалификации за умышленный удар локтем в лицо.Соберитесь,посмотрите и примите решение.Распаявшегося ублюдка верногодуба давно нужно поставить на место.
Регистрация: 9.08.2015
№2 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 17:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
Так соберите КДК и оформите!
Регистрация: 14.04.2008
№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 17:15) #
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Болеет за:
«Спартак»
Чистая красная!


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
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