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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Виталий Мутко: Вернблум вмазал локтём так, что красная должна была быть!
Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко ответил на вопросы журналистов по поводу грядущих матчей против Аргентины и Испании, а также высказал свое мнение насчёт судейства в дерби "Локомотив" - ЦСКА:
- Что думаете насчёт предстоящих игр сборной?
- Что касается матчей с Аргентиной и Испанией это очень важные матчи, к которым мы плавно подходили. До этого было достаточно много встреч с играми разных, а сейчас мы будем играть с участниками чемпионата мира, Аргентина одна из сильнейших сборных в мире, так что я рассчитываю и надеюсь, что игра будет важной с точки зрения потенциала команд и тех выводов, которые мы сделаем на заключительном этапе подготовки. В том числе это касается открытие стадиона «Лужники».
- Правда, что приглашение Аргентины обошлось дешевле, чем обычно в таких случаях?
- Есть сложившаяся практика в мировом футболе, когда топовые команды имеют экономические требования, но они всегда адекватные. Здесь вопрос в том, что должен быть перелет, проживание и питание за счет принимающей стороны. Ну и дележ доходов от матча. РФС никаких затрат на этот матч практически не понесет, мы надеемся их покроет прибыль от организации матча. Уровень безопасности? Все на отличном уровне. И я очень рад, что они сыграют ещё один матч в Краснодаре. Это важно с точки зрения впечатления аргентинцев от России.
- О чём говорили с тренером сборной и врачом?
- К сожалению, мы никак не можем потенциально собрать весь тот состав, на который рассчитывает тренер. Всегда травмы, особенно в последнем цикле. Мы видим, что очень напряженно идет чемпионат, что ребята играют в еврокубках, так что был очень сложный отрезок. Мы получили всю информацию о функциональном состоянии ребят на данный момент. Нам очень важно, чтобы здесь был Зобнин, пусть он не будет играть, но он будет с командой. Занятия по тактике очень важны. К сожалению, нет Головина, на которого мы сильно рассчитываем. Надеемся, что ребята, которые есть сейчас, покажут хороший уровень.
- Разговоры о результатах были?
- Конкретные результаты мы не обсуждали, мы говорили о том, что мы должны увидеть, что команда движется в определенном направлении, чтобы мы увидел тот футбол, в которой мы стремимся играть. Если будем это реализовывать, то придет и результат на табло.
- Как ситуация с билетами?
- На «Лужники» осталось тысяч двенадцать билетов, шестьдесят тысяч мы продали. В Петербурге мы только начали и пока продали около десяти тысяч. Сейчас начнется реклама, так что ожидаем полный стадион.
- Вчера играли ЦСКА и «Локомотив», судейство…
- Давайте сегодня отойдем от судейства. Мы очень много делаем на эмоциях, а этого не надо делать. Мы вот сейчас с парнями встречались, я спрашиваю, смотрите ли вы потом повторы, что вы на эмоциях делаете? Вы на ногу человеку наступили, локтём ударили. Вернблум на всю страну локтем вмазал так, что это красная должна была быть! А потом Гончаренко говорит, что было предвзятое судейство, его оправдают… Это смешно! Он должен был сразу дать красную карточку. Я хочу, чтобы мы все поняли, это судья, он принимает решение. Хочешь принимать решение? Иди и суди, а не тренируй. Да, иногда судья ошибается, но какого-то предвзятого судейства я не увидел. Бригада Карасева – наша лучшая бригада. В следующем году будем решать вопрос о видеоповторах, но это не решит всех проблем.
Rusfootball.info
- Что думаете насчёт предстоящих игр сборной?
- Что касается матчей с Аргентиной и Испанией это очень важные матчи, к которым мы плавно подходили. До этого было достаточно много встреч с играми разных, а сейчас мы будем играть с участниками чемпионата мира, Аргентина одна из сильнейших сборных в мире, так что я рассчитываю и надеюсь, что игра будет важной с точки зрения потенциала команд и тех выводов, которые мы сделаем на заключительном этапе подготовки. В том числе это касается открытие стадиона «Лужники».
- Правда, что приглашение Аргентины обошлось дешевле, чем обычно в таких случаях?
- Есть сложившаяся практика в мировом футболе, когда топовые команды имеют экономические требования, но они всегда адекватные. Здесь вопрос в том, что должен быть перелет, проживание и питание за счет принимающей стороны. Ну и дележ доходов от матча. РФС никаких затрат на этот матч практически не понесет, мы надеемся их покроет прибыль от организации матча. Уровень безопасности? Все на отличном уровне. И я очень рад, что они сыграют ещё один матч в Краснодаре. Это важно с точки зрения впечатления аргентинцев от России.
- О чём говорили с тренером сборной и врачом?
- К сожалению, мы никак не можем потенциально собрать весь тот состав, на который рассчитывает тренер. Всегда травмы, особенно в последнем цикле. Мы видим, что очень напряженно идет чемпионат, что ребята играют в еврокубках, так что был очень сложный отрезок. Мы получили всю информацию о функциональном состоянии ребят на данный момент. Нам очень важно, чтобы здесь был Зобнин, пусть он не будет играть, но он будет с командой. Занятия по тактике очень важны. К сожалению, нет Головина, на которого мы сильно рассчитываем. Надеемся, что ребята, которые есть сейчас, покажут хороший уровень.
- Разговоры о результатах были?
- Конкретные результаты мы не обсуждали, мы говорили о том, что мы должны увидеть, что команда движется в определенном направлении, чтобы мы увидел тот футбол, в которой мы стремимся играть. Если будем это реализовывать, то придет и результат на табло.
- Как ситуация с билетами?
- На «Лужники» осталось тысяч двенадцать билетов, шестьдесят тысяч мы продали. В Петербурге мы только начали и пока продали около десяти тысяч. Сейчас начнется реклама, так что ожидаем полный стадион.
- Вчера играли ЦСКА и «Локомотив», судейство…
- Давайте сегодня отойдем от судейства. Мы очень много делаем на эмоциях, а этого не надо делать. Мы вот сейчас с парнями встречались, я спрашиваю, смотрите ли вы потом повторы, что вы на эмоциях делаете? Вы на ногу человеку наступили, локтём ударили. Вернблум на всю страну локтем вмазал так, что это красная должна была быть! А потом Гончаренко говорит, что было предвзятое судейство, его оправдают… Это смешно! Он должен был сразу дать красную карточку. Я хочу, чтобы мы все поняли, это судья, он принимает решение. Хочешь принимать решение? Иди и суди, а не тренируй. Да, иногда судья ошибается, но какого-то предвзятого судейства я не увидел. Бригада Карасева – наша лучшая бригада. В следующем году будем решать вопрос о видеоповторах, но это не решит всех проблем.
Rusfootball.info
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