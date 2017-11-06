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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сборная Колумбии представила форму на ЧМ-2018
Компания adidas представила форму сборной Колумбии, в которой команда выступит в России на чемпионате мира.
"Новые футболки сборной Колумбии – современная интерпретация формы, в которой команда выступала на чемпионате мира по футболу 1990 года в Италии.
Желтая футболка с красно-синей отделкой перекликается с цветами государственного флага Колумбии и отсылает к дизайну 90-х", – говорится в пресс-релизе adidas.
"Новые футболки сборной Колумбии – современная интерпретация формы, в которой команда выступала на чемпионате мира по футболу 1990 года в Италии.
Желтая футболка с красно-синей отделкой перекликается с цветами государственного флага Колумбии и отсылает к дизайну 90-х", – говорится в пресс-релизе adidas.
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