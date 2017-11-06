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Сборная Колумбии представила форму на ЧМ-2018

Компания adidas представила форму сборной Колумбии, в которой команда выступит в России на чемпионате мира.

"Новые футболки сборной Колумбии – современная интерпретация формы, в которой команда выступала на чемпионате мира по футболу 1990 года в Италии.

Желтая футболка с красно-синей отделкой перекликается с цветами государственного флага Колумбии и отсылает к дизайну 90-х", – говорится в пресс-релизе adidas.

Сборная Колумбии представила форму на ЧМ-2018
Теги: Сборная Колумбии
Сегодня, 17:19
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