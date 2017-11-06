Сборная Колумбии представила форму на ЧМ-2018

Компания adidas представила форму сборной Колумбии, в которой команда выступит в России на чемпионате мира."Новые футболки сборной Колумбии – современная интерпретация формы, в которой команда выступала на чемпионате мира по футболу 1990 года в Италии.Желтая футболка с красно-синей отделкой перекликается с цветами государственного флага Колумбии и отсылает к дизайну 90-х", – говорится в пресс-релизе adidas.