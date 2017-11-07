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Дидье Дешам: жест Фекира был неподходящим

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил жест нападающего "Лиона" Набиля Фекира, который спровоцировал болельщиков "Сент-Этьена" в матче чемпионата страны.

"Я его хорошо знаю, он сделал это инстинктивно, без умысла. Очевидно, что в контексте ситуации это был неподходящий жест. Он должен был понимать последствия. Однако люди – не роботы. Они совершают ошибки", - цитирует Дешама AFP.
Теги: Дешам Лион
Сегодня, 00:19
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