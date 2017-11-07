Усман Дембеле сможет вернуться на поле к матчу с "Реалом"

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле полностью оправится от тяжелой травмы к мачту 17-го тура чемпионата Испании с мадридским "Реалом", передает Marca.Сообщается, что в каталонском клубе не намерены форсировать возвращение форварда, чтобы не допустить рецидива травмы.Напомним, Дембеле получил повреждение в матче четвертого тура чемпионата Испании против "Хетафе".