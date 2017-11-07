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Усман Дембеле сможет вернуться на поле к матчу с "Реалом"

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле полностью оправится от тяжелой травмы к мачту 17-го тура чемпионата Испании с мадридским "Реалом", передает Marca.

Сообщается, что в каталонском клубе не намерены форсировать возвращение форварда, чтобы не допустить рецидива травмы.

Напомним, Дембеле получил повреждение в матче четвертого тура чемпионата Испании против "Хетафе".

Газета.Ru
Теги: Барселона Дембеле
Сегодня, 07:02
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